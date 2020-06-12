ABD'de Cumhuriyetçi Parti Kongresinin "ana etkinlikleri" Kuzey Carolina'dan, Florida'ya alındı
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ABD'de Cumhuriyetçi Parti Kongresinin "ana etkinlikleri" Kuzey Carolina'dan, Florida'ya alındı

ABD'de Başkan Donald Trump'ın 2020 seçimleri için resmi aday gösterileceği Cumhuriyetçi Parti Kongresinin "ana etkinlikleri" Kuzey Carolina'nın Charlotte kenti yerine Florida'nın Jacksonville kentinde yapılacak.

ABD'de Cumhuriyetçi Parti Kongresinin
12.06.2020 04:09 | Son Güncelleme: 12.06.2020 04:22

ABD'de Başkan Donald Trump'ın 2020 seçimleri için resmi aday gösterileceği Cumhuriyetçi Parti Kongresinin "ana etkinlikleri" Kuzey Carolina'nın Charlotte kenti yerine Florida'nın Jacksonville kentinde yapılacak.

Trump'ın Kuzey Carolina valisinin kendilerine "hareket alanı" tanımadığı ve Cumhuriyetçi Parti Kongresine alternatif aradıkları açıklamalarının ardından, Cumhuriyetçi Parti'den açıklama geldi.

Cumhuriyetçi Parti Ulusal Komitesi Başkanı Ronna McDaniel, yaptığı açıklamada, partinin resmi başkan adayı olarak Başkan Donald Trump'ı göstereceği kongrenin "ana etkinliklerinin" Jacksonville'de yapılacağını belirtti.

Partinin bazı faaliyetlerini hala Charlotte'da yapacağına, ancak Trump'ın resmi adaylık konuşması da dahil başlıca etkinliklerin Jacksonville'da düzenleneceğini kaydedildi.

Açıklamada, "Florida sadece Trump'ın ikametgahının olduğu eyalet değil aynı zamanda 2020 zaferine giden yolda kritik bir eyalettir." değerlendirmesine yer verildi.

Cumhuriyetçi Parti Kongresi, 24-27 Ağustos'ta yapılacak. Trump ile Demokrat rakibi Joe Biden'ın yarışacağı başkanlık seçimleri 3 Kasım'da düzenlenecek.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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