ABD'de Cumhuriyetçi Liderden Sağlık Reformu Açıklaması

ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Mitch McConnell, Cumhuriyetçi Parti'nin Obamacare'i iptal etmekte başarısız olabileceğini belirtti.





ABD basınında çıkan haberlere göre, dün gece temsilcisi olduğu Kentucky eyaletinin Paducah kentindeki bir etkinliğe katılan McConnell, yeni sağlık sigortası reformuna ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.







McConnell, eski Başkan Barack Obama'nın imzasını taşıyan Düşük Maliyetli Sağlık Sigortası Yasası (ACA) ya da kamuoyunda bilinen adıyla Obamacare'i etmek için hazırladıkları sağlık sigortasının yeterli desteği bulamayabileceğine işaret ederek, "Ne yazık ki sağlık sigortası çok bölücü ve partizan bir konu olageldi" dedi.





Buna karşın, sağlık sigortası piyasasındaki mevcut durumun sürdürülemez olduğunu vurgulayan McConnell, olayları akışına bırakmanın bir alternatif olmadığını dile getirdi.







McConnell, yeni sağlık sigortası reformu çıkarılamasa dahi bazı düzenlemelere ihtiyaç olduğunu belirterek, "Eğer benim partim Obamacare'in yerine uygun bir alternatif getirmek konusunda uzlaşamazsa, özel sağlık sigortası piyasası için farklı bir eylem ortaya konmak zorunda" ifadelerini kullandı.



Bu açıklamalar, Senato Çoğunluk Liderinin sağlık sigortası reformunda Demokratlarla çalışmaya açık kapı bıraktığı şeklinde yorumlandı.



McConnell, geçen hafta hazırladığı yeni sağlık sigortası tasarısı için Senatoda yapılması planlanan oylamayı, yeterli "evet" oyuna ulaşılamayacağı endişesiyle erteleme kararı almıştı.



Erteleme kararı, ABD Kongresi Bütçe Ofisinin (CBO), yeni tasarının 22 milyon Amerikalının sigortasız kalmasına yol açabileceğini açıklanmasından bir gün sonra gelmişti.