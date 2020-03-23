ABD'de COVID-19 Tedavisinin Fiyatı Dudak Uçuklatıyor
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Teknoloji ›› ABD'de COVID-19 Tedavisinin Fiyatı Dudak Uçuklatıyor - Haber
Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, Teknoloji

ABD'de COVID-19 Tedavisinin Fiyatı Dudak Uçuklatıyor

Sağlık sisteminin pahalılığı nedeniyle sık sık eleştirilerin odağı olan Amerika Birleşik Devletleri, hastane faturaları nedeniyle tekrar gündeme geldi.

23.03.2020 12:34 | Son Güncelleme: 23.03.2020 12:34
ABD'de COVID-19 Tedavisinin Fiyatı Dudak Uçuklatıyor

Sağlık sisteminin pahalılığı nedeniyle sık sık eleştirilerin odağı olan Amerika Birleşik Devletleri, hastane faturaları nedeniyle tekrar gündeme geldi. Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedavisi olan Danni Askini isimli kadına yaklaşık 35 bin dolar fatura kesildi.

Nefes darlığı, öksürük, ateş ve baş ağrısı gibi belirtileri olan Danni Askini, Boston şehrinde yer alan bir hastaneye gitti. Doktorlar, Askini'ye zatürre olabileceğini ve evine gidebileceğini söyledi. Askini, doktorların kendisine zatürre olabileceğini söylemesinin ardından evine gitti.

Askini, belirtilerin devam etmesi ve kendisini daha da kötü hissetmesi üzerine iki kez daha hastaneye gitti. Hastaneye son gidişinde kendisine yeni tip koronavirüs (Covid-19) testi yapılan Askini'nin sonuçları pozitif çıktı.

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedavisi olan Askini'ye 34 bin 927 dolarlık bir fatura kesildi. Askini, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Daha sonra önüme 34 bin 927 dolarlık bir fatura geldi. Tam anlamıyla şok olmuştum. Çevremde kimsenin bu kadar parası yoktu." İfadelerini kullandı.

Yeni tip koronavirüs'ü (Covid-19) atlattığını belirten Askini, 34 bin 927 dolarlık faturanın karşılanması için devlet destekli sağlık sigortasına (Medicaid) başvurduğunu ve hala bekleme sürecinde olduğunu söyledi.

For folks who are interested in seeing what an itemized bill for COVID-19 looks like - here it is mine: $34,927.23

My Senators are @ewarren & @EdMarkey, My US Rep is: @AyannaPressley - Pleas help! #Covid_19 #COVID—19 #CoronaVirusUpdate #coronavirus #CashAppFriday pic.twitter.com/rTZbwBCbdd

— Danni Askini (@danniaskini) March 20, 2020

ABD'de Covid-19 Testi ve Tedavisi Ücretli mi?

Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni tip koronavirüs (Covid-19) testleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın imzaladığı yasa tasarısı ile birlikte ücretsiz hale geldi. Ancak hastanın sigorta kapsamına ve hastanelere göre fatura ücreti değişiklik gösteriyor.

Kaiser Family Foundation tarafından gerçekleştirilen bir araştırmaya göre, yeni tip koronavirüs (Covid-19) testleri ve tedavisi için ABD vatandaşlarına ortalama 9 bin dolar fatura yansıtılıyor. Test sonucu pozitif çıkan bir vatandaşın tedavi sürecine göre bu ücret yaklaşık 20 bin doları bulabiliyor.

Kaynak: Tamindir

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Soylu açıkça söyledi: Tek bir şart gerçekleşirse sokağa çıkma yasağı gündeme gelir Haber
Soylu açıkça söyledi: Tek bir şart gerçekleşirse sokağa çıkma yasağı gündeme gelir
Koronavirüse yakalanan Abdurrahim Albayrak'tan ilk açıklama geldi Haber
Koronavirüse yakalanan Abdurrahim Albayrak'tan ilk açıklama geldi
'Yarına kadar süreleri var, fabrikalarına el koymaktan çekinmeyiz' Haber
"Yarına kadar süreleri var, fabrikalarına el koymaktan çekinmeyiz"
'En büyük hobim cinsel ilişki' diyerek gündem olan Didem isyan etti Haber
"En büyük hobim cinsel ilişki" diyerek gündem olan Didem isyan etti
Dezenfektanları doldurmaya gelen görevliler, kameraları inceleyince bu görüntüyle karşılaştı Haber
Dezenfektanları doldurmaya gelen görevliler, kameraları inceleyince bu görüntüyle karşılaştı
Koronavirüsün hızlı yayılmasına sebep olan 'süper bulaştırıcı'ların sırrı çözüldü Haber
Koronavirüsün hızlı yayılmasına sebep olan 'süper bulaştırıcı'ların sırrı çözüldü
Son dakika: Yurt dışından gelen 11 bin 269 vatandaşımız 23 ildeki 36 yurtta karantinaya alındı
Son dakika: Yurt dışından gelen 11 bin 269 vatandaşımız 23 ildeki 36 yurtta karantinaya alındı
Son Dakika: Kamu bankalarının ardından İş Bankası da müşterilerinin ödemelerini erteleme kararı aldı
Son Dakika: Kamu bankalarının ardından İş Bankası da müşterilerinin ödemelerini erteleme kararı aldı
Dünyanın en zengin Yahudi ailesi Rockefeller'in 10 yıl önceki raporunda koronavirüsü birebir anlattığı ortaya çıktı
Dünyanın en zengin Yahudi ailesi Rockefeller'in 10 yıl önceki raporunda koronavirüsü birebir anlattığı ortaya...
İyileşen korona hastasının akciğerinde sıvı veya parçacık dolu keseler bulundu
İyileşen korona hastasının akciğerinde sıvı veya parçacık dolu keseler bulundu
Koronavirüsle mücadele sürerken asılsız paylaşımlar yapan 31 kişi gözaltına alındı
Koronavirüsle mücadele sürerken asılsız paylaşımlar yapan 31 kişi gözaltına alındı
Son dakika: İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1812'ye yükseldi
Son dakika: İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1812'ye yükseldi
Çin'in Vuhan kentinde virüse yakalanan gençlerin yüzde 0.3'ü hayatını kaybetti
Çin'in Vuhan kentinde virüse yakalanan gençlerin yüzde 0.3'ü hayatını kaybetti
Koronavirüse yakalanan Jorge Jesus, karantina süresi dolmadan ülkesine döndü
Koronavirüse yakalanan Jorge Jesus, karantina süresi dolmadan ülkesine döndü
Uzman doktordan koronaya karşı 'Maden suyu tüketin' çağrısı
Uzman doktordan koronaya karşı "Maden suyu tüketin" çağrısı
Fenerbahçe Beko İdari Menajeri Cenk Renda: Yüzde 1 milyon koronayım
Fenerbahçe Beko İdari Menajeri Cenk Renda: Yüzde 1 milyon koronayım
Hülya Avşar, Instagram hesabından bornozlu haliyle video paylaştı
Hülya Avşar, Instagram hesabından bornozlu haliyle video paylaştı
Koronavirüs nedeniyle NBA'in zararı 1 milyar dolara ulaştı
Koronavirüs nedeniyle NBA'in zararı 1 milyar dolara ulaştı
ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 340'a yükseldi
ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 340'a yükseldi
Selçuk Bayraktar'dan koronavirüsle mücadeleye destek! 250 adet solunum cihazı siparişi verdi
Selçuk Bayraktar'dan koronavirüsle mücadeleye destek! 250 adet solunum cihazı siparişi verdi
İstanbul'da yaşlı adam yemin edilerek uyarılmasına rağmen istifini bozmadan oturmaya devam etti
İstanbul'da yaşlı adam yemin edilerek uyarılmasına rağmen istifini bozmadan oturmaya devam etti
Yüz yüze eğitime verilen 1 haftalık aranın ardından uzaktan eğitim yarın başlıyor! İşte tüm detaylar
Yüz yüze eğitime verilen 1 haftalık aranın ardından uzaktan eğitim yarın başlıyor! İşte tüm detaylar
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 30'a, vaka sayısı ise 1236'ya yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 30'a, vaka sayısı ise 1236'ya yükseldi
Eski Malezya Başbakanı Mahathir'in Kovid-19 testi negatif çıktı
Eski Malezya Başbakanı Mahathir'in Kovid-19 testi negatif çıktı
'Hastalık yokken, 'Yok' dedik' diyen Koca, virüsle mücadelede yeni sloganı duyurdu: Hayat Eve Sığar
"Hastalık yokken, 'Yok' dedik" diyen Koca, virüsle mücadelede yeni sloganı duyurdu: Hayat Eve Sığar
Son dakika: Çin'den alınan ve 15 dakikada virüs tespiti yapabilen hızlı tanı kitleri Türkiye'ye getirildi
Son dakika: Çin'den alınan ve 15 dakikada virüs tespiti yapabilen hızlı tanı kitleri Türkiye'ye getirildi
Son Dakika: HDP'nin Batman ve Silvan belediyelerine kayyum atandı
Son Dakika: HDP'nin Batman ve Silvan belediyelerine kayyum atandı
Bilim Kurulu Üyesi Türkiye-İtalya kıyaslamalarına son noktayı koydu: İtalya'dan daha kötü olacağımızı düşünmüyorum
Bilim Kurulu Üyesi Türkiye-İtalya kıyaslamalarına son noktayı koydu: İtalya'dan daha kötü olacağımızı...
Bingöl'e düşen göktaşından tespih yapan usta, dünyada eşi benzeri olmayan tespihi 30 bin dolara satışa çıkardı
Bingöl'e düşen göktaşından tespih yapan usta, dünyada eşi benzeri olmayan tespihi 30 bin dolara satışa çıkardı
Sokağa çıkma yasağına uymayan yaşlılar, çevredeki binalardan gelen müdahaleyle neye uğradığını şaşırdı
Sokağa çıkma yasağına uymayan yaşlılar, çevredeki binalardan gelen müdahaleyle neye uğradığını şaşırdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Özgür Özel Angela Merkel Mustafa Şentop Abdulhamit Gül Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Yalın James Bond Rita Wilson Fahrettin Koca
Spor Ünal Karaman Burak Yılmaz Bülent Uygun Servet Yardımcı Fernando Muslera
Daha Fazla Polis Wuhan Almanya 112 Acil
Şu an buradasınız: ABD'de COVID-19 Tedavisinin Fiyatı Dudak Uçuklatıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.3.2020 13:17:14. #1.14#
title