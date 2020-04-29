- ABD'de Covid-19 salgınında can kaybı 59 bini, vaka sayısı 1 milyonu aştı
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- ABD'de Covid-19 salgınında can kaybı 59 bini, vaka sayısı 1 milyonu aştı

- ABD'de Covid-19 salgınında can kaybı 59 bini, vaka sayısı 1 milyonu aştı ABD'de yeni tip korona virüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 59 bin 266'ya, toplam vaka sayısı 1 milyon 35 bin 765'e yükseldi.

- ABD'de Covid-19 salgınında can kaybı 59 bini, vaka sayısı 1 milyonu aştı
29.04.2020 10:44 | Son Güncelleme: 29.04.2020 10:45

- ABD'de Covid-19 salgınında can kaybı 59 bini, vaka sayısı 1 milyonu aştı

WASHINGTON - ABD'de yeni tip korona virüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 59 bin 266'ya, toplam vaka sayısı 1 milyon 35 bin 765'e yükseldi.

ABD'de korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle ölümlerin önüne geçilemiyor. Ülkede korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 59 bin 266'ya, toplam vaka sayısı ise 1 milyon 35 bin 765'e yükseldi. Korona virüs salgınından en fazla etkilenen eyalet olan New York'ta vaka sayısı 301 bin 450'ye yükselirken, ölü sayısı 23 bin 144'e yükseldi. New York'un ardından en fazla vakanın kaydedildiği New Jersey eyaletinde hayatını kaybedenlerin sayısı 6 bin 442'ye, vaka sayısı 113 bin 856'ya ulaştı. En fazla vakanın görüldüğü üçüncü eyalet olan Massachusetts eyaletinde de vaka sayısı 58 bin 302'ye, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 153'e yükseldi. Vaka sıralamasında dördüncü sırada yer alan Illinois'de Covid-19 vaka sayısı 48 bin 102 olurken, 2 bin 125 kişi hayatını kaybetti. Kaliforniya eyaletinde vaka sayısı 46 bin 163'e, ölü sayısı ise bin 862'ye yükseldi. Pensilvanya eyaletinde vaka sayısı 45 bin 16 olurken, virüse bağlı can kaybı sayısı 2 bin 60'a ulaştı. Michigan'da vaka sayısı 39 bin 262'ye, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 567'ye ulaştı. Florida eyaletinde vaka sayısı 32 bin 846, hayatını kaybedenlerin sayısı bin 171 oldu. Louisiana eyaletinde vaka sayısı 27 bin 286, virüse bağlı hayatını kaybedenlerin sayısı bin 801 olarak açıklanırken, Connecticut eyaletinde ise vaka sayısının 26 bin 312'ye yükseldiği, virüse bağlı hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 89 olduğu belirtildi. Georgia eyaletinde vaka sayısı 24 bin 854'e hayatını kaybedenlerin sayısı ise bin 36'ya yükseldi. Maryland'da ise vaka sayısı 20 bin 113 olurken, virüs kaynaklı hayatını kaybedenlerin bin 16 olarak açıklandı.

"Biz dünyada herkesten daha çok test yapıyoruz"

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada, vaka sayısının 1 milyonu geçmesinin test sayısındaki artışlarla orantılı olduğunu, ilerleyen günlerde daha fazla vaka görüleceğini, bu aşamada daha fazla test yapacaklarını ifade etti. Trump, "Biz dünyada herkesten daha çok test yapıyoruz. Çin'de daha fazla test yaparsanız, daha çok vaka görürsünüz. İlerleyen dönemde daha fazla vaka göreceğiz çünkü daha fazla test yapacağız. Çalışmalarımız neticesinde zamanı geldiğinde vaka sayısı sıfıra düşecektir" ifadelerini kullandı.

"Salgının bu kadar ciddi olacağı bilinmiyordu"

Virüsün bu kadar etkili olacağının bilinmediğini söyleyen Trump, "Bazı iyi uzmanlar, bu salgının ABD'yi etkilemeyeceğini söyledi. Çin dışında hiçbir yeri etkilemeyeceğini söyledi. Biz de her zaman olduğu gibi uzmanları dinledik. Birçok insan da olduğu gibi, bu sefer uzmanlar da yanıldı. Salgının bu kadar ciddi olacağı bilinmiyordu" dedi.

Günde 5 milyon test hedefine yakında ulaşabileceklerini, solunum cihazlarının üretimi konusunda çok iyi iş çıkardıklarını belirten Trump, "2. Dünya Savaşı'ndan bu yana böyle bir iş yapan görülmedi" ifadelerini kullandı.

- ABD'de Covid-19 salgınında can kaybı 59 bini, vaka sayısı 1 milyonu aştı

Kaynak: İHA

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