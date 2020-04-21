ABD'de Covid-19 protestolarının ardından kritik karar
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ABD'de Covid-19 protestolarının ardından kritik karar

ABD'nin Georgia eyaleti Valisi Brian Kemp, 24 Nisan'dan itibaren karantina kısıtlamalarının hafifletileceğini, bazı iş yerlerinin açılacağını bildirdi.

21.04.2020 22:04 | Son Güncelleme: 21.04.2020 22:04
ABD'de Covid-19 protestolarının ardından kritik karar

ABD'nin Georgia eyaleti Valisi Brian Kemp, 24 Nisan'dan itibaren karantina kısıtlamalarının hafifletileceğini, bazı iş yerlerinin açılacağını bildirdi.

ABD'de yeni tip korona virüse (Covid-19) yakalanan kişi sayısı 800 bine yaklaşırken, bazı eyaletlerde yetkililer tarafından en kötü durumun geride kaldığı ifade edilerek, halihazırda 4 trilyon dolara yaklaşması beklenen bütçe açığının artmaması için ekonomiyi yeniden normale döndürme kapsamında çalışmalar başladı.

Geçtiğimiz hafta Beyaz Saray'dan valilere yapılan "Kendi kararınızı kendiniz verin" açıklaması ve federal hükümetin korona virüsle ilgili tavsiyelerini Nisan ayı sonunda yumuşatacağını ifade etmesinden sonra, eyalet valilerinden tek tek korona virüs tedbirlerinde yumuşama sinyali geliyor.

Georgia eyaleti valisinden kritik karar

Georgia Valisi Brian Kemp, 24 Nisan'dan itibaren eyalet genelinde hayati önemi bulunmayan iş yerlerinin kapatılması kuralının gevşetileceğini duyurdu. Vali Kemp, jimnastik salonları, berberler, güzellik salonları ve masaj merkezlerinin açılacağını bildirdi. Ayrıca, 27 Nisan'dan itibaren tiyatro, sinema salonu ve restoran gibi iş yerlerinin yeniden açılacağını ifade etti.

Son 24 saat içerisinde bin yeni vakanın görüldüğü Georgia eyaletinde Sağlık Ölçüm ve Değerlendirme Merkezi'ne göre en yüksek vaka sayısına 7 Nisan'da ulaşıldı. Düşük ölüm oranlarının korunması için sıkı kuralların ise 15 Haziran'a kadar uygulanması gerektiği öngörülüyor.

Georgia eyaletinin "Evde kal" kuralını gevşetmesinin ardından Güney Carolina, Batı Virginia ve Colorado eyaletlerinde de iş yerlerinin yeniden açılması için çalışma başlatıldığı bildirildi.

ABD genelinde bazı eyaletler ekonomik yaşamı yeniden başlatmaya çalışırken, aralarında Kaliforniya'nın da bulunduğu birçok eyalet valisi henüz yeterince test yapılamadığını vurgulayarak, erken alınacak kural gevşetme kararının, ikinci bir salgın dalgası oluşturabileceği uyarısında bulundu.

Kaliforniya Valisi Gavin Newsom da, normale dönüş sürecinin zaman alabileceğini ve söz konusu durumun sağlanması için ilk kuralın testlerin arttırılması olduğunu söyledi.

Öte yandan, ABD'nin Michigan eyaletinde Covid-19 salgını nedeniyle alınan önlemlerin kaldırılması için başlatılan protesto gösterileri ülke geneline yayılmıştı. ABD Başkanı Donald Trump ekonominin daha fazla darbe almaması amacıyla Demokrat valilerin yönetiminde olan bazı eyaletlerde, Covid-19 önlemlerinin kaldırılması için yapılan protestolara Twitter üzerinden destek verince protestolar, Demokratların yönettiği eyaletlere de sıçramıştı. - LOS ANGELES

Kaynak: İHA

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