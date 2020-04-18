ABD'de Covid-19 nedeniyle son 24 saatte yaklaşık 4 bin ölü, toplam sayı 37 bini geçti ABD'de, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 3 bin 800 artarak 37 bin 86'ya yükseldi.

ABD'de, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 3 bin 800 artarak 37 bin 86'ya yükseldi. Johns Hopkins Üniversitesinin verilerine göre, ülkede virüsün bulaştığı kişi sayısı son 24 saatte 35 bin 354 artışla 706 bin 779'a çıktı. Salgın yüzünden ölenlerin sayısı ise 3 bin 800 artarak 37 bin 86'ya ulaştı. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com