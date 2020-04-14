ABD'de Covid-19 hastası doktor deneysel tedaviyle hayata tutundu ABD'de korona virüs bulaştıktan sonra solunum, kalp ve böbrek yetmezliği de yaşayan bir doktor deneysel bir tedavi sayesinde hayata döndürüldü.

ABD'de korona virüs bulaştıktan sonra solunum, kalp ve böbrek yetmezliği de yaşayan bir doktor deneysel bir tedavi sayesinde hayata döndürüldü.

ABD'nin Washington eyaletine bağlı Seattle kentinde bağlı Kirkland'da yer alan EvergreenHealth Tıp Merkezi'nde doktorluk yapan Ryan Padgett, 7 Mart'ta hafif baş ve vücut ağrıları yaşayınca 9 Mart'ta sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine şiddetli öksürük ve nefes alma zorluğu nedeniyle çalıştığı hastaneye kaldırıldı. Ancak hastaneye kaldırıldıktan 4 gün sonra (13 Mart) acil servise yatırılan 45 yaşındaki Doktor Padgett, yaklaşık 8 saat sonra entübe edilerek solunum cihazına bağlandı.

Deneysel ECMO sistemiyle hayata döndürüldü

EvergreenHealth Tıp Merkezi'nde tedavi gören Doktor Padgett'in meslektaşları tedaviye yanıt vermeyen Padgett'in 16 Mart'ta deneysel tedavi alması için İsveç Tıp Merkezi kliniğine naklini istedi. Kaldırıldığı klinikte Doktor Padgett'a Ekstrakorporeal Membran Oksijenasyonu (ECMO) sistemi uygulandı. Hasta başına iki hemşirenin bakımını gerektiren tedavi sistemiyle Padgett'ın vücudundan kan alınarak oksijen verildi. Kasıklarına yerleştirilen tüpler yoluyla kan, vücuda geri döndürüldü. Söz konusu tedavi yönteminin, Padgett'ın tedavisine katılan ekibe zaman kazanmasını sağlayan "yapay bir akciğer görevi" gördüğü ifade edildi.

Mekanik kalp destek cihazlarından biri olduğu ifade edilen ECMO, solunum veya dolaşım sistemine vücut dışından geçici yapay bir destek sağlayarak kalp ve akciğeri günlerce ve haftalarca destekleyerek hastanın iyileşmesine yardımcı olduğu belirtildi.

"Duruma gelme nedenini sitokin fırtınası"

Deneysel ECMO sistemiyle Doktor Padgett hayata döndürülürken tedaviyi uygulayan Dr. Sam Youssef, "Sadece solunum yetmezliği değil, aynı zamanda kalp ve böbrek yetmezliği de vardı. Akciğerlerini, kalbini yok eden, böbreklerini yok eden bir süreç vardı" ifadelerini kullandı.

Uzmanlar, daha önce herhangi bir hastalığı olmayan ve hayatı boyunca çok az sayıda hastalanan ve spor da yapan Padgett'ın bu duruma gelme nedenini "sitokin fırtınası" ile açıkladı. Vücudun korona virüsle savaşmak için enflamatuar proteinlerden çok sayıda üretmeye başladığı ve hastanın bağışıklık sisteminin organlara karşı savaşmasına neden olduğu ifade edildi.

Ekstrakorporeal Yaşam Destek Örgütü'ne (ELSO) göre, ABD'de sadece 202 Covid-19 hastası ECMO tedavisi aldı. Washington eyaletinde ise sadece iki hastanenin bu tekniğe sahip olduğu belirtildi.

(İHA)

Kaynak: İHA