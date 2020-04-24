ABD'de Covid-19 destekleri 3.0 trilyon dolara yaklaştı ABD Temsilciler Meclisi çoğunlukla küçük işletmeler ve hastanelere kaynak sağlayan 484 milyar dolarlık koronavirüs yardım paketini ezici çoğunlukla onaylarken, böylece ABD'nin koronavirüs salgınıyla mücadelede kullandığı kaynak 3 trilyon dolara yaklaştı.

ABD Temsilciler Meclisi çoğunlukla küçük işletmeler ve hastanelere kaynak sağlayan 484 milyar dolarlık koronavirüs yardım paketini ezici çoğunlukla onaylarken, böylece ABD'nin koronavirüs salgınıyla mücadelede kullandığı kaynak 3 trilyon dolara yaklaştı. Demokrat Partililerin çoğunluk olduğu Temsilciler Meclis'inde 388'e karşı 5 oyla kabul edilen teklif Salı günü Senato'dan oybirliğiyle geçmiş ve Temsilciler Meclisi'nin onayına sunulmuştu. ABD Merkez Bankası ( ABD Merkez Bankası ( Fed ) Covid-19 pandemisine karşı ekonomiyi desteklemek üzere hazırladığı toplam 2.3 trilyon dolarlık paketin ayrıntılarını iki hafta önce açıklamıştı. Fed Başkanı Jerome Powell, Perşembe günü dağıtılan açıklamada, "Ülkemizin önceliği, özellikle bu salgından etkilenip hasta olanlara yardım etmek ve virüsün daha fazla yayılmasını önleyecek tedbirlerin alınmasını desteklemektir" dedi.Fed'in ayrıntılı olarak hazırladığı paket, Küçük İşletmeler Yönetimi'nin yürüttüğü Ücretleri Koruma Programı'nın finanse edilmesini de içeriyor.

Kaynak: DHA