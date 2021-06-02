ABD'de Covid-19 aşı seferberliği başladı
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ABD'de Covid-19 aşı seferberliği başladı

ABD'de Covid-19 aşı seferberliği başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

ABD Başkanı Joe Biden, yönetiminin 4 Temmuz'a kadar ABD'lilerin en az yüzde 70'inin korona virüse (Covid-19) karşı aşılanması hedefine ulaşmak için haziran ayı boyunca ülke genelinde aşı merkezlerinin cuma günleri 24 saat açık olacağını duyurdu.

ABD Başkanı Joe Biden, yönetiminin 4 Temmuz'a kadar ABD'lilerin en az yüzde 70'inin korona virüse (Covid-19) karşı aşılanması hedefine ulaşmak için haziran ayı boyunca ülke genelinde aşı merkezlerinin cuma günleri 24 saat açık olacağını duyurdu.

Korona virüs (Covid-19) ile mücadele çalışmaları kapsamında aşılama kampanyalarının hız kesmeden devam ettiği ABD'den, haziran ayı boyunca Covid-19 aşı seferberliği kararı geldi. ABD Başkanı Joe Biden yaptığı açıklamada, yönetiminin 4 Temmuz'a kadar ABD'lilerin en az yüzde 70'inin Covid-19'a karşı aşılanması hedefine ulaşmak için haziran ayı boyunca ülke genelinde aşı merkezlerinin cuma günleri 24 saat açık olacağını kaydetti. Biden, önümüzdeki haftadan itibaren, cuma günü kapılarını 24 saat açık tutan eczaneler de dahil olmak üzere aşı merkezlerinin, haziran ayı boyunca uzatılmış çalışma saatlerine başlayacağını belirtti. Biden, "İşte veya okulda çok meşgulseniz, herhangi bir cuma günü, günün her saatinde aşı olabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

ABD'lilerin bu hafta içinde Covid-19 aşısı yaptırması halinde, tatil tarihine kadar aşılarının tamamlanacağını belirten Biden, "Her biriniz, bir ulus olarak bu özgürlüğü kazanmaya yardım etme gücüne sahipsiniz"

Ayrıca Biden, buna ek olarak bazı şirketlerin ücretsiz çocuk bakım hizmeti sunmaya başlayacağını belirterek, Uber ve Lyft gibi ulaşım şirketlerin aşılama merkezlerine gidiş-dönüş için ücretsiz araç paylaşımları sağlayacağını kaydetti. Şu anda ABD'liler için aşı yaptırmanın kolay olduğuna dikkat çeken Biden, "Yüzde 90'ınız, bir aşı bölgesine 5 mil yakınlıkta yaşıyorsunuz. Aşılar ücretsiz ve çoğu yer ayak üstü aşılamaya izin veriliyor. Randevuya gerek yok" dedi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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