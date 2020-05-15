ABD'de Covid-19'a bağlı can kaybı 87 bine yaklaştı
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ABD'de Covid-19'a bağlı can kaybı 87 bine yaklaştı

ABD'de korona virüs salgını nedeniyle bin 715 kişinin daha hayatını kaybetmesi sonucu ülkede toplam ölü sayısı 86 bin 912'ye yükseldi.

ABD'de Covid-19'a bağlı can kaybı 87 bine yaklaştı
15.05.2020 10:35 | Son Güncelleme: 15.05.2020 10:35

ABD'de korona virüs salgını nedeniyle bin 715 kişinin daha hayatını kaybetmesi sonucu ülkede toplam ölü sayısı 86 bin 912'ye yükseldi.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınının vurduğu ABD'de korona virüs salgını nedeniyle bin 715 kişinin daha hayatını kaybetmesi sonucu toplam ölü sayısı 86 bin 912'ye ulaştı. Ülkede toplam vaka sayısı ise 27 bin 245 artışla 1 milyon 457 bin 593'e çıktı.

ABD'de salgından en fazla etkilenen eyalet olan New York'ta vaka sayısı 2 bin 248 artışla 353 bin 96'ya, ölü sayısı 136 artışla 27 bin 426'ya yükseldi. New York'un ardından en fazla vakanın kaydedildiği New Jersey eyaletinde ise hayatını kaybedenlerin sayısı 9 bin 946'ya vaka sayısı ise 144 bin 24'e ulaştı. En fazla vakanın görüldüğü eyalet sıralamasında üçüncü sırada yer alan Illinois'de Covid-19 vaka sayısı 87 bin 937 olarak kayıtlara geçerken, 3 bin 928 kişi hayatını kaybetti. Massachusetts eyaletinde vaka sayısı 82 bin 182'ye, hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 482'ye yükseldi. Kaliforniya eyaletinde vaka sayısı 74 bin 785'e, ölü sayısı ise 3 bin 48'e yükseldi. Pensilvanya eyaletinde vaka sayısı 63 bin 220 olurken, virüse bağlı can kaybı sayısı 4 bin 294'e ulaştı. Michigan'da vaka sayısı 49 bin 582'ye, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 787'ye ulaştı. Teksas'ta vaka sayısı 44 bin 775 olurken hayatını kaybedenlerin sayısı bin 258'e ulaştı. Florida eyaletinde vaka sayısı 43 bin 210'a hayatını kaybedenlerin sayısı bin 876'ya çıktı. Georgia eyaletinde vaka sayısı 35 bin 997'ye, hayatını kaybedenlerin sayısı ise bin 540'a yükseldi. Maryland'da vaka sayısı 35 bin 903 olurken, virüs kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı ise bin 866 olarak açıklandı. Connecticut eyaletinde ise vaka sayısının 35 bin 464'e, virüse bağlı hayatını kaybedenlerin sayısı ise 3 bin 214 oldu. Louisiana eyaletinde vaka sayısı 33 bin 489, hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 417 olarak açıklanırken, Ohio eyaletinde ise vaka sayısının 26 bin 367'ye, hayatını kaybedenlerin sayısının ise bin 537'ye yükseldiği duyuruldu.

ABD genelinde korona virüs salgınından 246 bin 414 kişinin iyileşerek çeşitli hastanelerden taburcu edildiği kaydedildi.

(Hasan Çelik/İHA)

Kaynak: İHA

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