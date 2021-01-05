ABD'de Corona Virüsüyle Geçen Bir Yıl
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ABD'de Corona Virüsüyle Geçen Bir Yıl

05.01.2021 09:45 | Son Güncelleme: 05.01.2021 09:50

Takvimler 21 Ocak'ı gösterdiğinde Çin'den Asya ülkelerine ve Avrupa'ya yayılan Corona virüsünün ABD'ye ulaştığı resmen açıklandı.

Takvimler 21 Ocak'ı gösterdiğinde Çin'den Asya ülkelerine ve Avrupa'ya yayılan Corona virüsünün ABD'ye ulaştığı resmen açıklandı. Birçok ülke gibi Amerika da salgının insani ve ekonomik kayıplarını ağır biçimde yaşadı. VOA Türkçe ekibinden Dilge Timoçin'in Amerika'da salgının bir yılını derledi

ABD'de Corona Virüsüyle Geçen Bir Yıl

Kaynak: DailyMotion.com

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