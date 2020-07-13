ABD'de Corona Virüsü Yardımlarından Kimler Yararlandı? Amerika'da Corona virüsü salgınının ekonomiye etkisini azaltmak için çıkartılan paketlerden kimlerin yararlandığı, bu yönde uzun süredir devam eden baskıların ardından açıklandı.

Amerika'da Corona virüsü salgınının ekonomiye etkisini azaltmak için çıkartılan paketlerden kimlerin yararlandığı, bu yönde uzun süredir devam eden baskıların ardından açıklandı. Listedeki isimler, yardımın doğru yerlere gidip gitmediği tartışmasını bir kez daha gündeme getirdi Kaynak: DailyMotion.com