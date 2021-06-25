ABD'de çöken binada ölü sayısı 4'e yükseldi
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ABD'de çöken binada ölü sayısı 4'e yükseldi

ABD'de çöken binada ölü sayısı 4'e yükseldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

ABD'nin Florida eyaletinde dün 12 katlı binanın kısmen çökmesinin ardından başlatılan arama-kurtarma çalışmalarında 3 kişinin cansız bedenine ulaşılması sonucu toplam can kaybı 4'e yükseldi.

ABD'nin Florida eyaletinde dün 12 katlı binanın kısmen çökmesinin ardından başlatılan arama-kurtarma çalışmalarında 3 kişinin cansız bedenine ulaşılması sonucu toplam can kaybı 4'e yükseldi.

ABD'nin Florida eyaletine bağlı Miami Beach'in kuzeyindeki Surfside'da dün kısmen çöken 12 katlı binada arama-kurtarma çalışmaları 2. gününde devam ediyor. Miami-Dade Belediye Başkanı Daniella Levine Cava gazetecilere yaptığı açıklamada, enkazdan 3 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığını duyurdu. Cava, dün hayatını kaybeden 1 kişi ile birlikte toplam can kaybı sayısının 4'e yükseldiğini kaydetti. Cava, "Arama kurtarma çalışmalarına devam edeceğiz, çünkü hala insanları canlı olarak bulacağımıza dair umudumuz var" diyerek haber alınamayanların sayısının da 159'a yükseldiğini ifade etti.

Binada meydana gelen çökmenin nedeni henüz bilinmiyor. - FLORIDA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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ABD'de çöken 12 katlı binada yaklaşık 100 kişiden haber alınamıyor
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