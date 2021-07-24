ABD'de çöken binada arama çalışmaları sonlandırıldı

ABD'nin Florida eyaletinde bir ay önce çöken binanın enkazında yürütülen arama çalışmalarına son verildi.

ABD'nin Florida eyaletinde bir ay önce çöken binanın enkazında yürütülen arama çalışmalarına son verildi. Yetkililer, çalışmalarda toplam 97 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığını, 1 kişiye ise ulaşılamadığını açıkladı.

ABD'nin Florida eyaletine bağlı Miami Beach'in kuzeyindeki Surfside'da 24 Haziran'da 12 katlı binanın kısmen çökmesinin ardından yürütülen arama çalışmaları sonlandırıldı. Miami Dade İtfaiye ve Kurtarma Servisi, binanın enkazında arama çalışmalarına son verildiğini duyurdu. Miami-Dade Belediye Başkanı Daniella Levine Cava yaptığı açıklamada, çöken binada 97 kişinin hayatını kaybettiğini ve 1 kişinin halen kayıp olduğunu belirtti. Felaketin 98. kurbanı olduğu düşünülen ve halen kendisinden haber alınamayan 54 yaşındaki Estelle Hedaya'nın ailesi, arama çalışmalarının sona ermesinin kendilerini çaresiz hissettirdiğini ifade etti. Estelle Hedaya'nın kardeşi Ikey, "Başka hiçbir aile olmadan ikinci aya yalnız girerken kendimizi çaresiz hissediyoruz" dedi. Hedaya'nın arkadaşı Leah Sutton ise "Görünüşe göre toplanıp herkesi iyi bir iş çıkardıkları için tebrik ediyorlar. Evet, tüm övgüleri hak ediyorlar, ancak Estelle'i bulduktan sonra" ifadelerini kullandı.

Enkaz alanı şu anda polis kontrolünde

Tropikal fırtına Elsa ve çökme riskiyle de mücadele eden kurtarma ekipleri, 13 bin tondan fazla kırık beton üzerinde çalıştı. Enkaz alanın büyük ölçüde temizlenirken, molozlar daha fazla inceleme yapılmak üzere depolara taşındı. Arama sona erdikten sonra yetkililer, enkaz alanında 1 aydır 12 saat vardiyalı çalışan itfaiyecilere teşekkür etti. İtfaiye Şefi Alan Cominsky, "Açıkçası yıkıcı ve genel olarak zor bir durum. Miami-Dade İtfaiye ve Kurtarma Servisini temsil eden çalışanlarla daha fazla gurur duyamazdım" dedi. Polis ise enkazdan geriye kalanlar ve kişisel eşyaları incelemeyi sürdürecek.

Binanın ayakta kalan kısmı da kontrollü şekilde yıkılmıştı

Tropikal fırtına Elsa'nın yanı sıra enkaz alanındaki risk nedeniyle çalışmalarda birkaç kez durdurulmuştu. Yetkililer, 4 Temmuz'da binanın ayakta kalan kısmının da yıkılmasına karar vermişti. 8 Temmuz'da ise arama-kurtarma çalışmaları, canlı insan bulma ihtimalinin olmaması nedeniyle "arama" ve enkaz kaldırma çalışmalarına çevrilmişti. Binanın çökme nedeni henüz bilinmezken, 2018 tarihli raporda 40 yıllık binanın yeraltı otoparkında ve havuz güvertesinin altında "büyük yapısal hasar" belirtileri tespit edildiği vurgulanmıştı. - MİAMİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı