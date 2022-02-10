ABD'de çok sayıda okula yapılan bomba ihbarlarıyla ilgili 16 yaşındaki bir genç tutuklandı - Haberler
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ABD'de çok sayıda okula yapılan bomba ihbarlarıyla ilgili 16 yaşındaki bir genç tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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ABD'de çok sayıda okula yapılan bomba ihbarlarıyla ilgili 16 yaşındaki bir genç tutuklandı

ABD'nin başkenti Washington DC'de dün çok sayıda okula yapılan asılsız bomba ihbarlarıyla ilgili 16 yaşındaki bir gencin tutuklandığı bildirildi.

ABD'nin başkenti Washington DC'de dün çok sayıda okula yapılan asılsız bomba ihbarlarıyla ilgili 16 yaşındaki bir gencin tutuklandığı bildirildi.

ABD'nin başkenti Washington DC'de dün çok sayıda okul yapılan asılsız bomba ihbarlarının ardından tahliye edilmişti. Washington Metropolitan Polis Departmanı (MPD) tarafından yapılan açıklamada, asılsız bomba ihbarı nedeniyle 16 yaşındaki bir gencin tutuklandığı bildirilerek, "Güneydoğu DC'den 16 yaşındaki genç bir erkek, birden fazla bomba tehdidiyle bağlantılı olarak 'terör tehdidiyle' suçlanarak tutuklandı. MPD bu olayları federal ortaklarıyla birlikte araştırmaya devam ediyor" ifadelerine yer verildi.

Bomba ihbarlarının ardından arama yapılan 6 okulda herhangi bir tehlikeli madde bulunamamıştı. - WASHINGTON

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Tam Gemi Şok Denemeleri, Washington, Güneydoğu, Bomba, 3. Sayfa, Haberler

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