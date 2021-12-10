ABD'de Çocukların Aşılanması İvme Kaybetti
ABD'de 5 ile 11 yaş arası çocuklar için milyonlarca doz Corona virüsü aşısı sağlandı; ancak 10'dan fazla eyaletin halk sağlığı yetkilileri ve doktorları, küçük çocuklar için aşı talebinin düşük olduğunu bildirdi.
ABD'de 5 ile 11 yaş arası çocuklar için milyonlarca doz Corona virüsü aşısı sağlandı; ancak 10'dan fazla eyaletin halk sağlığı yetkilileri ve doktorları, küçük çocuklar için aşı talebinin düşük olduğunu bildirdi
Son Dakika: Türkiye'de 9 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 195 kişi vefat etti, 19 bin 696 yeni vaka tespit edildi
Irak yönetimi, ABD öncülüğündeki muharip güçlerin ülkeden çekildiğini açıkladı
Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım Araci, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine bağlı muharip kuvvetlerin Irak'taki görevinin sona erdiğini ve...
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