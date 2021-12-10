ABD'de Çocukların Aşılanması İvme Kaybetti

ABD'de 5 ile 11 yaş arası çocuklar için milyonlarca doz Corona virüsü aşısı sağlandı; ancak 10'dan fazla eyaletin halk sağlığı yetkilileri ve doktorları, küçük çocuklar için aşı talebinin düşük olduğunu bildirdi

DailyMotion.com - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet