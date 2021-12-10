ABD'de Çocukların Aşılanması İvme Kaybetti - Haberler
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ABD'de Çocukların Aşılanması İvme Kaybetti

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ABD'de 5 ile 11 yaş arası çocuklar için milyonlarca doz Corona virüsü aşısı sağlandı; ancak 10'dan fazla eyaletin halk sağlığı yetkilileri ve doktorları, küçük çocuklar için aşı talebinin düşük olduğunu bildirdi.

ABD'de 5 ile 11 yaş arası çocuklar için milyonlarca doz Corona virüsü aşısı sağlandı; ancak 10'dan fazla eyaletin halk sağlığı yetkilileri ve doktorları, küçük çocuklar için aşı talebinin düşük olduğunu bildirdi

Son Dakika: Türkiye'de 9 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 195 kişi vefat etti, 19 bin 696 yeni vaka tespit edildi

Son Dakika: Türkiye'de 9 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 195 kişi vefat etti, 19 bin 696 yeni vaka tespit edildi

 Irak yönetimi, ABD öncülüğündeki muharip güçlerin ülkeden çekildiğini açıkladı

Irak yönetimi, ABD öncülüğündeki muharip güçlerin ülkeden çekildiğini açıkladı

 Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım Araci, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine bağlı muharip kuvvetlerin Irak'taki görevinin sona erdiğini ve...

Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım Araci, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine bağlı muharip kuvvetlerin Irak'taki görevinin sona erdiğini ve...

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