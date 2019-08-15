ABD'de çocukken cinsel istismara uğrayan 85 kişi kiliseye dava açtı

15.08.2019 11:17

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) New York eyaletinde Katolik Kilisesi tarafından çocukken cinsel istismara uğradıklarını iddia eden yaklaşık 85 kişi, kiliseye dava açtı.

Eyalette bugün yürürlüğe giren yeni yasa ile Katolik Kilisesi rahiplerini çocukken kendilerine istismarda bulunmakla suçlayan mağdurlar, kiliseyi dava etti. Euronews.com'da Görüntüle