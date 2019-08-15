ABD'de çocukken cinsel istismara uğrayan 85 kişi kiliseye dava açtı

ABD'de çocukken cinsel istismara uğrayan 85 kişi kiliseye dava açtı

ABD'nin New York eyaletinde Katolik Kilisesi tarafından çocukken cinsel istismara uğradıklarını iddia eden en az 85 kişi, kiliseye dava açtı.

15.08.2019 11:17
ABD'de çocukken cinsel istismara uğrayan 85 kişi kiliseye dava açtı

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) New York eyaletinde Katolik Kilisesi tarafından çocukken cinsel istismara uğradıklarını iddia eden yaklaşık 85 kişi, kiliseye dava açtı.

Eyalette bugün yürürlüğe giren yeni yasa ile Katolik Kilisesi rahiplerini çocukken kendilerine istismarda bulunmakla suçlayan mağdurlar, kiliseyi dava etti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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