ABD'de çocuk pornosu bulunduran Suudi askeri öğrenciler 'sınır dışı edilecek'

12.01.2020 11:22 | Son Güncelleme: 12.01.2020 11:22

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) eğitim gören onlarca Suudi askeri öğrencinin radikal gruplarla bağlantısı olduğu ve çocuk pornosu ile ilişkili bulundukları gerekçesiyle sınır dışı edileceği ileri sürüldü.



Aralık ayında Florida eyaletindeki Donanma Hava İstasyonu Pensacola'da Suudi bir askeri öğrenci üç Amerikan askerini vurarak öldürmüştü. Euronews.com'da Görüntüle