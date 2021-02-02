ABD'de çocuğa şiddet suçundan aranan şüpheli, 2 FBI ajanını öldürdü, 3'ünü de yaraladı

NEW ABD'nin Florida eyaletinde hakkında arama emri olan bir şüpheli, evine gelen 2 Federal Soruşturma Bürosu (FBI) görevlisini öldürdü, 3'ünü de yaraladı.