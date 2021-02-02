ABD'de çocuğa şiddet suçundan aranan şüpheli, 2 FBI ajanını öldürdü, 3'ünü de yaraladı
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ABD'de çocuğa şiddet suçundan aranan şüpheli, 2 FBI ajanını öldürdü, 3'ünü de yaraladı

02.02.2021 20:37 | Son Güncelleme: 02.02.2021 20:40
ABD'de çocuğa şiddet suçundan aranan şüpheli, 2 FBI ajanını öldürdü, 3'ünü de yaraladı

NEW ABD'nin Florida eyaletinde hakkında arama emri olan bir şüpheli, evine gelen 2 Federal Soruşturma Bürosu (FBI) görevlisini öldürdü, 3'ünü de yaraladı.

NEW ABD'nin Florida eyaletinde hakkında arama emri olan bir şüpheli, evine gelen 2 Federal Soruşturma Bürosu (FBI) görevlisini öldürdü, 3'ünü de yaraladı.

Çocuğa şiddet suçundan aranan şüphelinin Sunrise bölgesindeki evine FBI görevlileri arama emriyle geldi.

Saldırganın ateş açması sonucu, FBI ajanlarından 2'si olay yerinde hayatını kaybetti, 3'ü yaralandı. Yaralılardan 2'si hastaneye kaldırıldı.

Saldırganın etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Oktay

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