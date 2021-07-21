ABD'de cinsiyet partisinde orman yakmakla suçlanan çift 20 yıl hapis alabilir
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ABD'de cinsiyet partisinde orman yakmakla suçlanan çift 20 yıl hapis alabilir

ABD'de cinsiyet partisinde orman yakmakla suçlanan çift 20 yıl hapis alabilir
BBC - Haberler | Dünya

ABD'de geçen yıl yaptıkları bebek cinsiyeti açıklama partisinde, bir itfaiyecinin öldüğü orman yangınını başlatmakla suçlanan bir çifte 20 yıla kadar hapis cezası verilebileceği açıklandı.

ABD'de geçen yıl yaptıkları bebek cinsiyeti açıklama partisinde, bir itfaiyecinin öldüğü orman yangınını başlatmakla suçlanan bir çifte 20 yıla kadar hapis cezası verilebileceği açıklandı.

Refugio Manuel Jimenez Jr ve Angela Renee Jemenez'e, El Dorado'daki yangınla ilgili olarak aralarında taksirle adam öldürmek de dahil çeşitli suçlamaların yöneltildiği belirtildi.

Yetkililer, geçen Eylül'deki partide kullanılan bir havai fişek cihazının yangını başlattığını ve yangında bir itfaiyecinin öldüğünü ve yaralanan itfaiyeciler de olduğunu kaydetti.

Çift ise suçlamaları reddetti.

El Dorado yangını, California'nın güneyindeki San Berdardino bölgesinde 9 bin hektardan fazla bir alana yayılmış, evler ve diğer mülkler yanmıştı.

California Orman ve Yangın Koruma Kurumu, 5 Eylül'de yapılan cinsiyet partisinde kullanılan "duman çıkartan bir havai fişek" cihazının yangının sebebi olduğunu iddia etti.

Yangın 16 Kasım'da tam olarak söndürülürken, alevlerle mücadele eden itfaiyeci Chris Morton ölmüş, diğer bazı itfaiyeciler de ağır yaralanmıştı.

Çiftin 15 Eylül'de mahkemeye çıkartılması bekleniyor.

Cinsiyet açıklama partilerinde, bebek bekleyen anne ve babalar konuklar önünde bebeğin cinsiyetini açıklıyor.

Açıklama anında havai fişekler ve renkli dumanlar kullanılabiliyor.

Şubat ayında da 28 yaşındaki baba adayı Christopher Pekny, parti için hazırladığı düzeneğin patlaması sonucu hayatını kaybetmişti.

ABD'de şu anda Oregon eyaletinde, Los Angeles kentinden daha büyük bir alanı yakan ve binlerce kişinin evlerinden tahliye edilmesine neden olan bir orman yangınıyla mücadele ediliyor.

ABD'de cinsiyet partisinde orman yakmakla suçlanan çift 20 yıl hapis alabilir
BBC
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