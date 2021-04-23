ABD'de cinsel saldırı suçu işleyen askerlerin yargılanmasına emir-komuta dışında karar verilmesi istendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ABD'de cinsel saldırı suçu işleyen askerlerin yargılanmasına emir-komuta dışında karar verilmesi istendi

ABD'de cinsel saldırı suçu işleyen askerlerin yargılanmasına emir-komuta dışında karar verilmesi istendi
Anadolu Ajansı / Emre Aytekin - Haberler | Güncel

ABD'de Savunma Bakanlığına bağlı bağımsız gözden geçirme komisyonu, cinsel saldırı suçu işleyen silahlı kuvvetler mensuplarının yargılanmalarına, emir komuta zinciri dışında karar verilmesi tavsiyesinde bulundu.

ABD'de Savunma Bakanlığına bağlı bağımsız gözden geçirme komisyonu, cinsel saldırı suçu işleyen silahlı kuvvetler mensuplarının yargılanmalarına, emir komuta zinciri dışında karar verilmesi tavsiyesinde bulundu.

Savunma Bakanı Lloyd Austin tarafından kurulan komisyon, cinsel saldırı, cinsel taciz ve nefret suçları gibi özel suçlara bağımsız sivil bir yargıcın bakmasını ve söz konusu suçların soruşturulması için sivillerin öncülüğünde Özel Mağduriyet Başsavcılığının kurulmasını önerdi.

Komisyon, suç şüphelisi personelin soruşturulması ve yargılanması kararının birlik komutanlarının ve karargah amirlerinin elinden alınması, soruşturma sürecinin emir-komuta zinciri dışında yapılaması gerektiği değerlendirmesinde bulundu.

Konu hakkında askeri liderlerin de görüşüne başvurması beklenen Austin'in komisyonun önerilerini benimsemesi halinde, ABD'de Kongre üyelerinin uzun zamandır talep ettiği ve ülkede silahlı kuvvetler içindeki cinsel saldırı ve taciz davalarının soruşturulmasına zorlaştıran önemli bir engelin kaldırılmış olacağı değerlendiriliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Aytekin

Yükselişe geçen altının gram fiyatı 479 lira seviyesinden işlem görüyor
Yükselişe geçen altının gram fiyatı 479 lira seviyesinden işlem görüyor
Piyasalar güne hareketli başladı! Dolar ve euro hızlı yükseliyor
Piyasalar güne hareketli başladı! Dolar ve euro hızlı yükseliyor
ABD'li gazeteden olay yaratacak iddia: Biden 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanımaya hazırlanıyor
ABD'li gazeteden olay yaratacak iddia: Biden 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanımaya hazırlanıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Vedat Bilgin Ruhsar Pekcan Meral Akşener Nikos Dendias
Magazin Cem Yılmaz Şeyma Subaşı Kaan Yıldırım Caner Cindoruk
Spor Ömer Ali Abdullah Avcı Mustafa Cengiz Suat Arslanboğa Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Kripto
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: ABD'de cinsel saldırı suçu işleyen askerlerin yargılanmasına emir-komuta dışında karar verilmesi istendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.4.2021 10:30:40. #1.15#

title