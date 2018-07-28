ABD'de Çıkan Yangın Aile Felaketine Neden Oldu: 6 Ölü
ABD'nin Michigan eyaletinde, otelde çıkan yangında anne ve yaşları 2 ile 10 arasında olan beş çocuğu öldü, iki kişi de yaralandı.
ABD'nin Michigan eyaletinin Benton Harbor şehrinde bir otelde çıkan yangında bir anne ve beş çocuğu yanarak hayatını kaybetti.
26 YAŞINDAKİ ANNE VE 5 ÇOCUĞU YANARAK CAN VERDİ
Berrien İlçesi Şerif Ofisi'nden yapılan açıklamada, 26 yaşındaki anne ve 2 ile 10 yaşı arasındaki çocuklarının Cosmo Extended Stay Otel'de çıkan yangında öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı belirtildi.
Yetkililer, yangınla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.