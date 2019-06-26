ABD'de Çıkan Bir Yangın, Park Halindeki Onlarca Otomobili Küle Çevirdi (Video)

Görgü tanıklarının ifadelerine göre geçtiğimiz pazartesi günü, Amerika'nın Kaliforniya eyaletinin Bakersfield şehrinde yaşanan olayda, seyir halindeki bir kamyonetten sıçrayan ve ne olduğu şimdilik tam olarak anlaşılamayan bir şey, yol kenarında bulunan kurumuş otların tutuşmasına neden oldu. Alevlerin kurumuş otlar üzerinde saniyeler içine yayılması, yangının Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük ikinci el otomobil satıcısı olan CarMax'ın satılık araçlarını beklettiği otoparka kadar sıçramasına neden oldu. Kısa bir sürede 20 dönümlük araziye yayılan yangın, 60'tan fazla aracın kullanılamaz hale gelmesine neden oldu. İlk belirlemelerde hasarın 2.1 milyon dolar olduğu açıklansa bile, CarMax yetkilileri bu rakamın daha da artabileceğini ifade ettiler. İşte bir haber ajansı tarafından görüntülenen o anlar;

Yetkililer yangının neden kaynaklandığına dair bir açıklama yapmak için şimdilik erken olduğunu düşünüyorlar. Yaz mevsiminde yüksek sıcaklıklarıyla ünlü olan bu şehirde zaten sık sık kuru otların tutuşmasından kaynaklanan yangınlar görülüyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kaliforniya Karayolları Polis Departmanı, görgü tanıklarının bahsettikleri gibi bir kamyonetin ve herhangi bir araçtan sıçrayan bir maddeyi de görmediklerini belirttiler.

Nedeni henüz tam olarak anlaşılamayan ve ciddi maddi hasara neden olan bu yangın ile ilgili olarak hem polisler hem de CarMax yetkilileri, en büyük şanslarının bu karmaşa içerisinde hiç kimseye bir şey olmaması olduğunu açıkladılar. Polis ekiplerinin araştırma çalışmaları devam ediyor.