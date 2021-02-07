ABD'de çığ düşmesi sonucu 4 kayakçı hayatını kaybetti
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ABD'de çığ düşmesi sonucu 4 kayakçı hayatını kaybetti

07.02.2021 17:33 | Son Güncelleme: 07.02.2021 17:36
ABD'de çığ düşmesi sonucu 4 kayakçı hayatını kaybetti

NEW ABD'nin Utah eyaletinde çığ düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

NEW ABD'nin Utah eyaletinde çığ düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

Salt Lake City Polis Departmanından yapılan açıklamaya göre, 8 kişilik bir grup Salt Lake City'ye yaklaşık 30 kilometre mesafedeki popüler kayak alanı Millcreek kanyonunda kayak yaparken çığ altında kaldı.

Yaşları 23 ile 38 arasında değişen gruptan 4'ü karların altından çıkmayı başararak acil yardım çağırırken, diğer 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı belirtildi.

Utah Valisi Spencer Cox, bölgede çığ tehlikesinin hala devam ettiği uyarısında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Doğru

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