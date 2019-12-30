'ABD'de Çiftliklerde Her Gün 33 Çocuk İşçi Yaralanıyor'
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'ABD'de Çiftliklerde Her Gün 33 Çocuk İşçi Yaralanıyor'

Yeni bir araştırmaya göre Amerikan tarım sektöründe gerekli eğitimden geçmemiş çocuk işçiler çalıştırılıyor.

30.12.2019 09:46 | Son Güncelleme: 30.12.2019 09:47

Yeni bir araştırmaya göre Amerikan tarım sektöründe gerekli eğitimden geçmemiş çocuk işçiler çalıştırılıyor. Amerikan Sanayi Tıbbı Dergisi'nde geçen hafta yayınlanan rapora göre, Amerika'daki çiftliklerde her gün 33 çocuk , geçirdikleri iş kazalarında yaralanıyor



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: 'ABD'de Çiftliklerde Her Gün 33 Çocuk İşçi Yaralanıyor'
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