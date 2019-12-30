: 'ABD'de Çiftliklerde Her Gün 33 Çocuk İşçi Yaralanıyor'

30.12.2019 09:46 | Son Güncelleme: 30.12.2019 09:47

Yeni bir araştırmaya göre Amerikan tarım sektöründe gerekli eğitimden geçmemiş çocuk işçiler çalıştırılıyor. Amerikan Sanayi Tıbbı Dergisi'nde geçen hafta yayınlanan rapora göre, Amerika'daki çiftliklerde her gün 33 çocuk işçi, geçirdikleri iş kazalarında yaralanıyor

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