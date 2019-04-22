ABD'de Çiftler Arasında Yaşanan Cinayetlerde Kurbanların Yüzde 90'ı Kadın

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yapılan bir araştırmaya göre çiftler arasında işlenen cinayetlerde kurbanların yüzde 90'nı 18 yaşına girmemiş kızlardan oluşuyor. Faillerin yaklaşık yüzde 90'nı ise erkekler.

JAMA Pediatrics dergisinde yayınlanan çalışma için "şiddetli ölümler" konusunda uzman bir ekip, ABD'nin 32 eyaletinde 2003 ile 2016 arasında gençler arasında işlenen toplam 2 bin 188 cinayet vakasını inceledi. Söz konusu cinayetlerin yaklaşık yüzde 7'inde kurbanın sevgilisi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Euronews.com'da Görüntüle