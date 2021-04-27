ABD'de çevrimiçi toplantıda siyahi doktora ırkçılık
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ABD'de çevrimiçi toplantıda siyahi doktora ırkçılık

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ABD'de çevrimiçi toplantıda siyahi doktora ırkçılıkABD, (DHA)- ABD'de şehir komisyonu üyesi Tony Collins, katıldığı video konferans sırasında siyahi doktorun ünvanını kullanmayı reddetmesinin ardından komisyondan ihraç edildi.

ABD'de çevrimiçi toplantıda siyahi doktora ırkçılık

ABD, (DHA)- ABD'de şehir komisyonu üyesi Tony Collins, katıldığı video konferans sırasında siyahi doktorun ünvanını kullanmayı reddetmesinin ardından komisyondan ihraç edildi.

ABD'de siyahilere yönelik ırkçı söylem ve saldırılara her gün bir yenisi daha ekleniyor. Ülkenin Kuzey Karolina eyaletinde şehir komisyonu üyesi Tony Collins, düzenlenen 'Halk Sağlığı Çevrimiçi Konferansı'nda siyahi Dr. Carrie Rosario'nun 'doktor' unvanını kullanmayı reddetti. Toplantıda ikili arasında tartışma yaşandı. Collins'in, Dr. Rosario'ya 'Mrs. Rosario' (Bayan Rosario) şeklinde hitap etmesinin ardından Dr. Rosario 'Doktor Rosario, teşekkürler' cevabıyla Collins'i düzeltti. Ancak şehir komisyonu üyesi Collins ısrarla 'Mrs. Rosario' ve 'Carrie' şeklinde hitap etmeyi sürdürdü.

KOMİSYONDAN İHRAÇ EDİLDİ

Olayın ardından Şehir Konseyi Üyesi Sharon Hightower, Collins'i komisyondan çıkarmak için oylama yapılmasını talep etti. Greensboro Şehir Konseyi, Kuzey Karolina Üniversitesi'nde görevli doçent Dr. Carrie Rosario'a ırkçı söylemlerde bulunan Collins'i komisyondan ihraç etti.

ABD'de çevrimiçi toplantıda siyahi doktora ırkçılık
ABD'de çevrimiçi toplantıda siyahi doktora ırkçılık
ABD'de çevrimiçi toplantıda siyahi doktora ırkçılık
ABD'de çevrimiçi toplantıda siyahi doktora ırkçılık

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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