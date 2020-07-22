ABD'de cenaze evine düzenlenen silahlı saldırıda 16 kişi yaralandı ABD'nin Illinois eyaletinde cenaze evinde düzenlenen törene silahlı saldırının gerçekleştirilmesi sonucu 16 kişi yaralandı.

ABD'nin Illinois eyaletinde cenaze evinde düzenlenen törene silahlı saldırının gerçekleştirilmesi sonucu 16 kişi yaralandı.

ABD'nin Illinois eyaletine bağlı Chicago kentinde cenaze evine düzenlenen silahlı saldırıda 10'u ağır, 16 kişinin yaralandığı açıklandı. Saldırıda yaralananların bölgedeki hastanelere kaldırıldığı belirtildi. Chicago polisi saldırı ile ilgili bir kişinin gözaltına alındığını, yaralıların beş farklı bölge hastanesine götürüldüğünü ve durumlarının şu anda ne olduğunun bilinmediğini duyurdu. Polis, Gresham mahallesindeki Rodos cenaze evinde bir töreninden çıkarken katılımcılarına siyah bir araçtan ateş edildiğini ve saldırıyı yapan kişilerin sayısının şu anda bilinmediğini ve olay yerinde 60 boş mermi kovanının bulunduğunu açıkladı. Yetkililer, 16 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı. - WASHINGTON

Kaynak: İHA