ABD'de casusluktan yargılanan Çinli 75 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya

22.11.2019 13:19 | Son Güncelleme: 22.11.2019 13:19

Amerika Birleşik Devletleri'nde eski bir Monsanto çalışanı hakkında endüstriyel casusluk ve ticari sır hırsızlığı suçlarından dava açıldı. Çinli çalışan suçlu bulunursa 75 yıla kadar hapis cezası alabilir.



Bakanlığın açıklamasına göre 42 yaşındaki Haitao Xiang 2008'den 2017'ye kadar ABD'li tarım ilacı üreticisi Monsanto şirketine bağlı Climate Corporation'ın bir çalışanıydı. Euronews.com'da Görüntüle