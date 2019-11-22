ABD'de casusluktan yargılanan Çinli 75 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya
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ABD'de casusluktan yargılanan Çinli 75 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya

ABD eksi bir Çinli Monsanto çalışanının endüstriyel casusluk ve ticari sır hırsızlığı suçlarından yargılandığını açıkladı. Şüpheli, hakkındaki bütün suçlamalardan mahkum olursa toplam toplam 75 yıl hapis cezası, 15 milyon 750 bin dolar hapis cezası alabilir

22.11.2019 13:19 | Son Güncelleme: 22.11.2019 13:19
ABD'de casusluktan yargılanan Çinli 75 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya

'nde eski bir Monsanto çalışanı hakkında endüstriyel casusluk ve ticari sır hırsızlığı suçlarından dava açıldı. Çinli çalışan suçlu bulunursa 75 yıla kadar hapis cezası alabilir.


Bakanlığın açıklamasına göre 42 yaşındaki Haitao Xiang 2008'den 2017'ye kadar ABD'li tarım ilacı üreticisi Monsanto şirketine bağlı Climate Corporation'ın bir çalışanıydı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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