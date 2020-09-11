ABD'de çanlar ve sirenler 11 Eylül saldırılarını vurgulamak için 6 kez çalacak ABD'de 11 Eylül 2001'de yaşanan saldırıların 19'uncu yıl dönümü seremonisinde saldırılarda hayatını kaybedenler anılacak.

ABD'de 11 Eylül 2001'de yaşanan saldırıların 19'uncu yıl dönümü seremonisinde saldırılarda hayatını kaybedenler anılacak. ABD'deki çanlar ve sirenler, saldırı günü meydana gelen 6 önemli olayı vurgulamak için 6 kez çalacak.

İlk siren, kaçırılan ilk uçak 08.46'da Dünya Ticaret Merkezi'nin Kuzey Kulesi'ne çarptığı an çalacak. Ardından saat 09.02'de sirenler, kaçırılan ikinci yolcu uçağının Güney Kulesi'ne çarpma anını vurgulayacak. Üçüncü siren ise 09.37'de kaçırılan üçüncü yolcu uçağının Kuzey Virginia'daki Pentagon'a düşmesini simgeleyecek.

6'NCI VE SON SİREN KUZEY KULESİ İÇİNSirenler dördüncü kez, 09.59'da Güney Kulesi çöktüğü zaman çalacak ve sonra beşinci kez saat 10.02'de kaçırılan diğer bir uçağın Pennsylvania, Shanksville'de düşmesini vurgulamak için çalacak. Son siren ise saat 10.29'da Dünya Ticaret Merkezi'nin Kuzey Kulesi'nin çöküşü için çalacak.

Virginia'da ABD Savunma Bakanı Mark Esper ve Genelkurmay Başkanı Mark Milley, Pentagon'a düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden 184 kişinin onuruna Ulusal 9/11 Pentagon Anıtı'nda canlı yayına görüntülü olarak katılacak.

Kaynak: DHA