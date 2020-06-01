ABD'de Can Kaybı 100 Bin Mayıs ayının son haftasına gelindiğinde, daha 6 ay önce adını kimsenin duymadığı bir virüse yakalanan 100 bin Amerikalı, çoğu zaman ailesinden uzakta, bir yoğun bakım servisinde son nefesini verdi.

Mayıs ayının son haftasına gelindiğinde, daha 6 ay önce adını kimsenin duymadığı bir virüse yakalanan 100 bin Amerikalı, çoğu zaman ailesinden uzakta, bir yoğun bakım servisinde son nefesini verdi. Ayrıntıları Dilge Timoçin aktarıyor Kaynak: DailyMotion.com