ABD'de çamaşır suyu içen iki kişi hastanelik oldu
Amerika Birleşik Devletleri'nin Georgia eyaletinde iki kişi temizlik ürünü içtikten sonra hastaneye kaldırıldı
29.04.2020 17:05 | Son Güncelleme: 29.04.2020 17:05
Amerika Birleşik Devletleri'nin Georgia eyaletinde iki kişi temizlik ürünü içtikten sonra hastaneye kaldırıldı.
Georgia Zehirlenme Kontrol Ajansı Direktörü Gaylord Lopez her iki hastanın da psikolojik sorunları doluğunu ve iyileşmelerinin beklendiğini açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com