ABD'de çamaşır suyu içen iki kişi hastanelik oldu Amerika Birleşik Devletleri'nin Georgia eyaletinde iki kişi temizlik ürünü içtikten sonra hastaneye kaldırıldı

Amerika Birleşik Devletleri'nin Georgia eyaletinde iki kişi temizlik ürünü içtikten sonra hastaneye kaldırıldı. Georgia Zehirlenme Kontrol Ajansı Direktörü Gaylord Lopez her iki hastanın da psikolojik sorunları doluğunu ve iyileşmelerinin beklendiğini açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com