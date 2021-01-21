ABD'de çalıntı araçla polisten kaçan şüpheli kadın kamerada

ABD'nin Florida eyaletinde Katarina Vanfossen (23) adlı şüpheli, çaldığı araçla kaçmaya çalışırken kendisini durdurmaya çalışan bir polis memurunu yaraladı.

ABD'nin Florida eyaletinde Katarina Vanfossen (23) adlı şüpheli, çaldığı araçla kaçmaya çalışırken kendisini durdurmaya çalışan bir polis memurunu yaraladı. Şüpheli kadın, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Florida eyaletinde Hollywood film sahnelerini aratmayan bir olay yaşandı. Florida eyaletindeki Manatee kentinde, Katarina Vanfossen adlı kadın şüpheli çaldığı arabayla kaçmaya çalıştığı sırada, polisin müdahelesiyle karşılaştı.Vanfossen çaldığı araçla kaçmaya çalıştığı sırada birden fazla polis aracı tarafından önü kesildi.

ŞÜPHELİ KADIN ÇALINTI ARAÇLA POLİSLERE ÇARPTI

Kaçmakta ısrarlı olan kadın polis araçlarına çarptı. Polis Vanfossen adlı kadına silah çekti. Arabadan inen kadın şüpheli polis tarafından gözaltına alındı. O anlar helikopterli polis ekipleri tarafından kayda alındı.

BİR POLİS MEMURU YARALANDI

Manatee Şerif Ofisi'nden yapılan açıklamada, Vanfossen adlı şüphelinin çalıntı araçla kaçmaya çalıştığı sırada, bir polis memurunun yaralandığını ve hastaneye kaldırıldığını aktardı. Yetkililer, polisin durumunun iyi olduğunu ifade etti. Şüpheli Vanfossen'in ise ikinci derece cinayete teşebbüs ve araç hırsızlığı suçları işlediği gerekçesiyle yargılanacağı bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı