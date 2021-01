ABD'de buzlanan yolda kontrolden çıkan araç 10 metreden düştü

ABD'nin Utah eyaletinde kontrolden çıkan bir otomobil karşıdan gelen araça çarptıktan sonra 10 metreden uçuruma yuvarlandı. Olayda 3 kişi yaranırken, kaza anı araç kamerasına yansıdı.

ABD'nin Utah eyaletindeki Big Cottonwood Kanyonu'nda kontrolünü kaybeden otomobil karşıdan gelen araça çarptı. Kontrolden çıkan otomobil, ters yönden gelen başka bir otomobile çarptıktan sonra 10 metreden uçuruma yuvarlandı. O anlar araç kamerası tarafından an be an kaydedildi. Görüntülerde, sol şeritteki aracın kontrolden çıkarak, ters yönden başka bir araca çarptığı ve iki aracın da yoldan çıkarak 10 metre yükseklikten uçuruma düştüğü görülüyor. Big Cottonwood Kanyonu Eyalet Şerifi kazanın buzlanmadan kaynaklandığını ve 3 kişinin ağır yaralandığını ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı