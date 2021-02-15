ABD'de buz tutan yokuştan aracıyla yanlamasına kaydı

ABD'nin Tennessee eyaletine bağlı Franklin kasabasında, kamyonetini evinin garajına park etmek isteyen sürücünün, aracıyla buz tutan yokuş yoldan yanlamasına kaydığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Birkaç gün önce başlayan olumsuz hava koşulları nedeniyle acil durum ilan edilen Teksas'ın batısında bulunan Tennessee eyaletinde de düşük sıcaklıklar yer yer yolların buz tutmasına neden oldu. Eyaletin Franklin kasabasında kamyonetini evinin garajına park etmek isteyen kişinin aracı yolun buz tutması nedeniyle kontrolden çıktı. Araç yanlamasına yokuş aşağı kayarken, o anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı