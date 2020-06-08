ABD'de büyük yangın ABD'nin Arizona eyaletindeki Phoenix şehir merkezindeki inşaat sahasında büyük bir yangın çıktı.

ABD'nin Arizona eyaletindeki Phoenix şehir merkezindeki inşaat sahasında büyük bir yangın çıktı.

Yangının nedeni ve herhangi birinin yaralanıp yaralanmadığı hakkında henüz bilgi verilmedi. Ancak, bölgede kısa süreli elektrik kesintisi yaşandı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin büyük yangını söndürmek için başlattığı çalışmalar devam ediyor. - Kara

Kaynak: DHA