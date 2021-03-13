ABD'de bulunan Myanmarlılara geçici oturma izni verilecek
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ABD'de bulunan Myanmarlılara geçici oturma izni verilecek

13.03.2021 11:23 | Son Güncelleme: 13.03.2021 11:40
ABD'de bulunan Myanmarlılara geçici oturma izni verilecek

ABD İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas, Myanmar'da ordunun 1 Şubat'ta yönetime el koyduğunu hatırlatarak ABD'de bulunan Myanmarlılara geçici oturma izni sağlanacağını bildirdi.

ABD İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas, Myanmar'da ordunun 1 Şubat'ta yönetime el koyduğunu hatırlatarak ABD'de bulunan Myanmarlılara geçici oturma izni sağlanacağını bildirdi.

Mayorkas, yaptığı açıklamada, söz konusu iznin 18 ay süreceğini belirterek darbenin insani koşulları kötü duruma getirdiğini ve ABD'de ikamet eden Myanmar vatandaşlarının ülkelerine dönmesini zorlaştırdığını ifade etti.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, kendisine yakın siyasi grupların 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarını ortaya atmasının ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Türkiye, darbeyi kınamış, Batı ülkelerinden de darbeye yönelik çeşitli tepkiler ve eleştiriler gelmişti.

Myanmarlılar 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlamıştı. Güvenlik güçlerinin silahlı müdahalelerinde yaklaşık 70 gösterici hayatını kaybetti, 1500'ün üzerinde kişinin tutukluluğu sürüyor.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken, gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer

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