ABD'de bu yıl 600 bin kişinin kanserden hayatını kaybedeceği öngörüldü

Amerikan Kanser Derneği'nin geçmiş yıllardaki istatistik verilerine göre hazırladığı tahmin raporunda, 2022'de, toplam 1,9 milyon yeni kanser vakası ve 609,360 kansere bağlı ölümün meydana gelmesi beklendiği öngörüldü. Derneğin hazırladığı istatistiki öngörü raporu, dünyadaki en yaygın olarak alıntılanan kanser istatistikleri arasında yer alıyor.

Amerikan Kanser Derneği geçmiş yıllardaki verilere dayalı raporunda, 2022'de ABD'de 1.918.030 yeni kanser vakası ve 609.360 kansere bağlı ölümün meydana geleceğini öngördü. Dernek, günlük olarak 5 bin 250 yeni vaka ve 1,670 ölüm gerçekleşeceğini açıkladı. Diğer yandan raporda 1991 ve 2019 yılları arasındaki kanser ölüm oranındaki yüzde 32'lik kademeli bir düşüş olduğu ve bunun neredeyse 3,5 milyon daha az kanser ölümü anlamına geldiği ifade edildi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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