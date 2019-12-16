ABD'de bu yıl 24'üncüsü düzenlenen Boston Türk Kültür ve Sanat Festivali sona erdi

16.12.2019 08:04 | Son Güncelleme: 16.12.2019 08:04

NEW ABD'nin Massachusetts eyaletinde bu yıl 24'üncüsü düzenlenen ve Türk kültür, sanat ve mutfağını çeşitli yönleriyle sergi, atölye, söyleşi, belgesel ve kısa film yarışmalarıyla tanıtan Boston Türk Kültür ve Sanat Festivali sona erdi.

Boston kentinde 29 Ekim'de başlayan festival, 2016 yılında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görülen sanatçı Feridun Özgören'in Boston Güzel Sanatlar Müzesi'nde yer alan "Çağdaş Ebru ve Hat" isimli büyük beğeni toplayan sergisinin kapanışı ile bir yılı daha geride bıraktı.

Özgören, Boston Güzel Sanatlar Müzesi'nde küratör Laura Weinstein ile birlikte ebru sanatı üzerine bir söyleşi de yaptı.

Festival kapsamında düzenlenen 14. Boston Türk Festivali Belgesel ve Kısa Film Yarışması'nın kazananları da belli oldu.

Bu yıl 30'dan fazla filmin gösterildiği festivalde "En İyi Belgesel Jüri Ödülü" nü yönetmenliğini Ece Ger'in yaptığı Jim ile Tanışmak (Meeting Jim), "En İyi Kısa Film Jüri Ödülü"nü ise yönetmenliğini Alican Yücesoy'un yaptığı Taş adlı filmler aldı.

Jürinin yanı sıra izleyiciler de yarışma boyunca en iyi kısa film ve en iyi belgesel "Seyirci Ödülleri"ni belirlemek için oy kullandı. Seyirci Ödüllerini kısa film dalında yönetmen Alican Yücesoy'un "Taş", belgesel film dalında ise yönetmen Ümran Safter'in "Sevan Bıçakçı: İstanbul'u Mücevhere Sığdıran Usta" filmleri aldı.

Geleneksel "Anadolu'nun Renkleri" dans atölyesine büyük ilgi

"Anadolu"nun Renkleri" adlı dans atölyesininin de büyük ilgi gördüğü festivalde Amerikalı dans severler de Anadolu'nun zengin kültürel birikimini yansıtan yöresel dansları canlı müzik eşliğinde öğrendi. Uluslarası başarılara imza atmış bir dans eğitmeni ve koreograf olan Ahmet Lüleci'nin yönettiği halk dansları atölyesinde Harmandalı Zeybeği ve Atabarı gibi danslar uygulamalı olarak öğretildi.

Türk müziği ve enstrümanlarının da tanıtıldığı festival kapsamında Boston Güzel Sanatlar Müzesi'nde düzenlen bir konferansta geleneksel saz ney, tarihçesi, çalma teknikleri ve karşılaştırmalı çeşitlemeleri neyzen ve akademisyen Fred Stubbs ile neyzen Shanteri Baliga tarafından uygulamalı olarak anlatıldı.

Anadolu'nun seçkin lezzetleri Boston Üniversitesi Gastronomi Programında öğretildi

"Anadolu'nun Seçkin Lezzetleri" etkinliğinde şef Didem Hoşgel ve Boston Üniversitesi Yemek Programı öğrencilerinin hazırladığı mezeler, yemekler ve tatlılar Boston Üniversitesi Demonstrasyon Mutfağı'nda katılımcılara sunuldu.

2007 yılından bu yana Boston Üniversitesi Yemek Programı ile birlikte düzenlenen "Anadolu'nun Lezzetleri" uygulamalı bir ders olarak program müfredatında yer alıyor. Derse kayıt olan gastronomi öğrencileri Türk mutfağına özgü malzemeleri, tarifleri ve pişirme tekniklerini de öğreniyor.

Kaynak: AA