ABD'de Bowling Salonunda Silahlı Saldırı (2)
ABD'nin Kaliforniya Eyaleti'nde Torrance bölgesindeki 'Gable House Bowl' isimli bowling salonuna düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.
ABD'nin Kaliforniya Eyaleti'nde Torrance bölgesindeki 'Gable House Bowl' isimli bowling salonuna düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.
Amerikan polisi kurbanların hepsinin erkek olduğunu duyurdu. Olayda birden fazla saldırgan olduğu sanılıyor.
Torrance Polis Departmanı, tweetter hesabından çevredekilerin saldırının yaşandığı bölgeden uzak durmaları uyarısında bulundu.
Kaynak: DHA