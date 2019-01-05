ABD'de Bowling Salonunda Silahlı Saldırı (2)

ABD'de Bowling Salonunda Silahlı Saldırı (2)

ABD'nin Kaliforniya Eyaleti'nde Torrance bölgesindeki 'Gable House Bowl' isimli bowling salonuna düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.

ABD'de Bowling Salonunda Silahlı Saldırı (2)

ABD'nin Kaliforniya Eyaleti'nde Torrance bölgesindeki 'Gable House Bowl' isimli bowling salonuna düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.

Amerikan polisi kurbanların hepsinin erkek olduğunu duyurdu. Olayda birden fazla saldırgan olduğu sanılıyor.

Torrance Polis Departmanı, tweetter  hesabından çevredekilerin saldırının yaşandığı  bölgeden uzak durmaları uyarısında bulundu.

Kaynak: DHA
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