ABD'de Birinci El Konut Satışları Arttı

NEW ABD'de yeni konut satışları, mart ayında bir önceki aya göre yüzde 4 arttı.

ABD Ticaret Bakanlığı raporuna göre, ülkede birinci el konut satışları, martta önceki aya kıyasla yüzde 4 azalarak 694 bin oldu. Veriye yönelik piyasa beklentisi yüzde 1,9 artışla 625 bin olması yönündeydi.

Bu arada, şubat ayına ilişkin satış rakamı 618 binden 667 bine revize edildi. Bu revizyon birinci el konut satışlarının şubatta aylık yüzde 0,6 daralma yerine yüzde 3,6 artış görüldüğüne işaret etti.