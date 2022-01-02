ABD'de birçok üniversite vaka artışı nedeniyle uzaktan eğitime dönüyor - Haberler
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ABD'de birçok üniversite vaka artışı nedeniyle uzaktan eğitime dönüyor

ABD'de birçok üniversite vaka artışı nedeniyle uzaktan eğitime dönüyor
AA / Betül Yürük - Haberler | Güncel

NEW ABD'de son haftalarda Kovid-19 vakalarının hızla artması nedeniyle birçok üniversite yeniden uzaktan eğitime dönme kararı aldı.

NEW ABD'de son haftalarda Kovid-19 vakalarının hızla artması nedeniyle birçok üniversite yeniden uzaktan eğitime dönme kararı aldı.

26 eyalette 70'ten fazla üniversite, ikinci dönem eğitimlere çevrim içi devam edileceğini açıkladı.

Harvard Üniversitesi, yeni yılın ilk üç haftasında uzaktan eğitim yapılacağını ve koşulların düzelmesi durumunda ocak sonunda kampüslere dönüleceğini duyurdu.

Chicago Üniversitesi ise ikinci dönem başlangıcını iki hafta erteleyeceğini, ilk 2 hafta ise derslerin çevrim içi olacağını bildirdi.

Uzaktan eğitime dönecek diğer okullar arasında George Washington, Yale, Columbia gibi üniversiteler de yer alıyor.

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AA / Betül Yürük - Son Dakika Haberleri

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