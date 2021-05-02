ABD'de Bir Uzay Aracı 53 Yıl Sonra İlk Kez Gece Dünya'ya Döndü
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ABD'de Bir Uzay Aracı 53 Yıl Sonra İlk Kez Gece Dünya'ya Döndü

ABD'de Bir Uzay Aracı 53 Yıl Sonra İlk Kez Gece Dünya'ya Döndü
Space Mag Türkiye - Haberler | Teknoloji

Uzay İstasyonunda görevli astronotlar 6 ay sonra dünyaya döndü... Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 6 aylık görevlerini tamamlayan 4 astronot (Crew-1), SpaceX'in Dragon Resilience kapsülüyle Florida eyaletine indi.

Uzay İstasyonunda görevli astronotlar 6 ay sonra dünyaya döndü...

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 6 aylık görevlerini tamamlayan 4 astronot (Crew-1), SpaceX'in Dragon Resilience kapsülüyle Florida eyaletine indi.

Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) 4 astronot dünyaya geri döndü. 6 aylık görevini tamamlayan Michael Hopkins, Victor Glover, Shannon Walker ve Japonya'nın uzay ajansından astronot Soichi Noguchi adlı astronotlar, SpaceX kapsülü ile Florida kıyılarına yakın Meksika Körfezi'ne indi.

6.5 saat süren yolculukta, suya inen kapsülden ilk olarak NASA astronotu Michael Hopkins çıktı. NASA kanalından o anları canlı olarak Dünya'ya duyurdu.

UUİ'DEN CUMA GÜNÜ AYRILDILAR

Saatlerdir yolculuk yapan astronotların sağlık kontrolünden geçirileceği ifade edildi.

Öte yandan, ABD'de bir uzay aracının 53 yıl sonra ilk defa gece saatlerinde yeryüzüne indiği kaydedildi.

Astoronotlar, cuma günü UUİ'den ayrıldı. Dört Astronot, Kasım ayında Uluslararası Uzay İstasyonu'na aynı kapsülle gitmişti.

Kaynak: Space Mag Türkiye

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