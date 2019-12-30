: ABD'de Bir Türk Sadece Müzisyenlerin Tedavisi İçin Çalışıyor

30.12.2019 09:47 | Son Güncelleme: 30.12.2019 09:47

Peabody Enstitüsü Johns Hopkins Sahne Sanatçıları Rehabilitasyon Kliniği'nde tedavi görenler sadece müzisyenler. Kliniğin kurulmasını sağlayan bir Türk. Serap Baştepe-Gray hem tıp doktoru hem de müzisyen. Enstrüman çalarken yaşadığı sağlık sorunları bugün birçok müzisyenin tedavisine önayak oluyor

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