ABD'de bir Türk daha hayatını kaybetti
ABD'nin New York eyaletinde yaşayan iş adamı Gökmen Leventeli, korona virüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti.
02.04.2020 11:31 | Son Güncelleme: 02.04.2020 11:44
ABD'nin New York eyaletinde yaşayan iş adamı Gökmen Leventeli, korona virüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti.
ABD'nin New York kentinde restoran işletmeciliği yapan 45 yaşında 3 çocuk babası Gökmen Leventeli'nin, korona virüsü nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği açıklandı.
İş adamı Gökmen Leventeli, Galatasaray USA derneğinde de bir dönem başkanlığı yapmıştı. - NEW JERSEY
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Kaynak: İHA