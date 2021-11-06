ABD'de bir tiyatronun tesisat kanalına sıkışan kişi iki gün sonra kurtarıldı

ABD'nin New York eyaletindeki Syracuse kentinde bir tiyatronun tesisat kanalına sıkışan kişi, iki gün sonra kurtarıldı.

BBC'nin haberine göre, Syracuse'daki Landmark Tiyatrosu çalışanlarının, birinin duvara vurduğunu ve yardım istediğini fark etmesinin ardından itfaiye ekipleri olay yerine çağrıldı.

Ekipler, tiyatronun tesisat kanalında mahsur kaldığı ve çıplak olduğu anlaşılan kişiyi duvarı kırarak kurtardı.

Kurtarılan adam hastanede tedavi altına alındı.

Yetkililer, söz konusu kişinin tesisat kanalına nasıl düştüğünü henüz belirleyemediklerini ancak iki gündür orada mahsur kaldığını düşündüklerini bildirdi.

Akıl sağlığının yerinde olmadığı belirtilen adamın kimliği açıklanmadı.

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