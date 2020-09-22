ABD'de bir temizlik ürünü daha koronavirüse karşı onay aldı
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ABD'de bir temizlik ürünü daha koronavirüse karşı onay aldı

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde faaliyet gösteren gıda ve kimyasal ürün alanında üretim yapan Clorox şirketinin temizlik ürününün Covid-19) karşı kullanım için ABD Çevre Koruma Ajansı'ndan (EPA) onay aldı.

ABD'de bir temizlik ürünü daha koronavirüse karşı onay aldı
22.09.2020 10:54 | Son Güncelleme: 22.09.2020 10:57

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde faaliyet gösteren gıda ve kimyasal ürün alanında üretim yapan Clorox şirketinin temizlik ürününün Covid-19) karşı kullanım için ABD Çevre Koruma Ajansı'ndan (EPA) onay aldı.

ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA), koronavirüsü (Covid-19) öldüren temizlik ürünü Pine-Sol 'u onayladığını duyurdu. ABD medyasının haberine göre, Kaliforniya eyaletinde faaliyet gösteren gıda ve kimyasal ürün alanında üretim yapan Clorox şirketinin temizlik ürünün koronavirüse (Covid-19) karşı kullanım için ABD Çevre Koruma Ajansı'ndan (EPA) onay aldı. Verilen onayın, virüsü öldürebilmesinin beklendiği ve Covid-19'a karşı kullanım standartlarını karşıladığı anlamına geldiği belirtildi. Söz konusu ürünün, üçüncü taraf bir laboratuvar tarafından test edildikten sonra duyurunun yapıldığı ve sonuçların ürünün, sert gözeneksiz yüzeylerde kullanıldıktan sonra 10 dakika içinde virüsü öldürebileceğini gösterdiği aktarıldı.

66 ÜRÜN COVİD-19'A KARŞI ONAY ALDI

Öte yandan şirketin, EPA tarafından Covid-19'a karşı kullanım için toplam 66 ürününün onaylandığı belirtildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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