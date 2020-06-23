ABD'de bir siyahinin boğazını sıkan polis açığa alındı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ABD'de bir siyahinin boğazını sıkan polis açığa alındı

NEW Siyahi George Floyd'un polis şiddetiyle öldürüldüğü ve yaklaşık bir aydır protesto gösterilerine sahne olan ABD'de, siyahi bir zanlının boğazını sıkan polis açığa alındı.

ABD'de bir siyahinin boğazını sıkan polis açığa alındı
23.06.2020 11:47 | Son Güncelleme: 23.06.2020 11:50

NEW Siyahi George Floyd'un polis şiddetiyle öldürüldüğü ve yaklaşık bir aydır protesto gösterilerine sahne olan ABD'de, siyahi bir zanlının boğazını sıkan polis açığa alındı.

Queens savcıları tarafından yapılan açıklamada, polis memuru David Afanador'un önceki gün siyahi bir kişinin boynuna kolunu dolayarak nefes almasını engellemesine yönelik görüntülerin sosyal medyaya yansımasının ardından polis hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Soruşturmanın Afanador'un, Rockaway Plajı'ndaki tahta yaya kaldırımında bir kişiye uyguladığı şiddet eylemiyle ilgili açıldığı kaydedilen açıklamada, "Polisin kötü muamelesine sıfır tolerans olmalı." ifadesi kullanıldı.

New York Polis Departmanı (NYPD) Komiseri Dermot Shea, söz konusu görüntülerin sosyal medyada yayımlanmasından birkaç saat sonra yaptığı açıklamada da polis memurunun ücretsiz açığa alındığını söyledi.

Shea, "Hızlı ve ayrıca doğru da davranma yükümlüğümüz olduğunu ve halkı olan bitene ilişkin bilgilendirmemiz gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Ayrıca Queens Bölge Savcısı Melinda Katz, Afanador'un boğazına kolunu doladığı şüpheli hakkında herhangi bir suçlama olmayacağını belirtti.

Afanador, 2014'de Brooklyn'de 16 yaşındaki bir çocuğa silahının kabzasıyla vurarak dişlerini kırdığı için açığa alınmış, 2016'da beraat ederek göreve dönebilmişti.

New York'ta polisin kollarını şüphelilerin boğazına dolayarak sıkması yasak.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor Haber
Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor
Eve çağırdığı trans bireyi 22 yerinden bıçaklayıp öldüren sanık, müebbet hapis cezasına çarptırılınca baygınlık geçirdi Haber
Eve çağırdığı trans bireyi 22 yerinden bıçaklayıp öldüren sanık, müebbet hapis cezasına çarptırılınca baygınlık...
Koronavirüs salgınında dün, dünya genelindeki günlük vaka sayısında rekor kırıldı Haber
Koronavirüs salgınında dün, dünya genelindeki günlük vaka sayısında rekor kırıldı
Türkiye'de ilk kez sözde Ermeni soykırımı iddialarına karşı strateji geliştirecek bir kurum oluşturuluyor Haber
Türkiye'de ilk kez sözde Ermeni soykırımı iddialarına karşı strateji geliştirecek bir kurum oluşturuluyor
Karabük'te son 48 saatte pozitif vakada rekor artış yaşandı Haber
Karabük'te son 48 saatte pozitif vakada rekor artış yaşandı
Sisi'nin tehdidi sonrası ABD'den ilk açıklama: Tüm taraflar ateşkese bağlı kalmalı Haber
Sisi'nin tehdidi sonrası ABD'den ilk açıklama: Tüm taraflar ateşkese bağlı kalmalı
İstanbul Beşiktaş'ta ekipler, maskesiz gezenlere 900 TL ceza yazdı
İstanbul Beşiktaş'ta ekipler, maskesiz gezenlere 900 TL ceza yazdı
Türk web hosting şirketi Natro, Danimarkalılara satıldı
Türk web hosting şirketi Natro, Danimarkalılara satıldı
Taksi şoförlerinden İmamoğlu'nun 5 bin taksi projesine destek: Galericilerin rantı sona ermeli
Taksi şoförlerinden İmamoğlu'nun 5 bin taksi projesine destek: Galericilerin rantı sona ermeli
Ormanda bulunan kafatası ve kemikler 1,5 yaşındaki Ecrin'e ait çıktı! 6 kişi gözaltına alındı
Ormanda bulunan kafatası ve kemikler 1,5 yaşındaki Ecrin'e ait çıktı! 6 kişi gözaltına alındı
Suriye altını gelin ve damadın kabusu oldu! Gerçeğinden ayırt edilemiyor
Suriye altını gelin ve damadın kabusu oldu! Gerçeğinden ayırt edilemiyor
Sevgilisiyle tatile çıkan Eda Ece, siyah bikinisiyle yakalandı
Sevgilisiyle tatile çıkan Eda Ece, siyah bikinisiyle yakalandı
Mahkemeden 2. el araç alımıyla ilgili emsal karar: Hasarı bildirmeyen satıcı zararı karşılamak zorunda
Mahkemeden 2. el araç alımıyla ilgili emsal karar: Hasarı bildirmeyen satıcı zararı karşılamak zorunda
Suudi Arabistan, bu sene ülke dışından hacı adayı kabul etmeme nedenini açıkladı
Suudi Arabistan, bu sene ülke dışından hacı adayı kabul etmeme nedenini açıkladı
Kevin Prince Boateng ile Beşiktaş'ın yolları ayrılıyor
Kevin Prince Boateng ile Beşiktaş'ın yolları ayrılıyor
Günlük burç yorumları 23 Haziran 2020 Salı
Günlük burç yorumları 23 Haziran 2020 Salı
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten AB'ye küstah çağrı: Türkiye'ye yaptırımlar tartışılsın
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten AB'ye küstah çağrı: Türkiye'ye yaptırımlar tartışılsın
Maltepe Sahili'nde 24 yaşındaki genç, kendisini denize bıraktı
Maltepe Sahili'nde 24 yaşındaki genç, kendisini denize bıraktı
AYM'nin Demirtaş için verdiği 'hak ihlali' kararına Bahçeli'den ilk tepki
AYM'nin Demirtaş için verdiği 'hak ihlali' kararına Bahçeli'den ilk tepki
Edirne Keşan'da 'Selfie yapan kadın' heykelinin elindeki telefon çalındı
Edirne Keşan'da "Selfie yapan kadın" heykelinin elindeki telefon çalındı
Sırtındaki köpeğiyle selde mahsur kalan yaşlı kadını belediye ekipleri kurtardı
Sırtındaki köpeğiyle selde mahsur kalan yaşlı kadını belediye ekipleri kurtardı
Emre Belözoğlu, 26 Temmuz'da aktif futbol yaşantısını sona erdirecek
Emre Belözoğlu, 26 Temmuz'da aktif futbol yaşantısını sona erdirecek
ABD'de ikinci el konut satışları mayısta beklenenden fazla düştü
ABD'de ikinci el konut satışları mayısta beklenenden fazla düştü
Sel felaketinde evi hasar gören ve eşyalarını kaybeden vatandaşlara 5 bin TL yardım yapılacak
Sel felaketinde evi hasar gören ve eşyalarını kaybeden vatandaşlara 5 bin TL yardım yapılacak
Türkiye'nin de üyesi olduğu NATO, 15 Temmuz'dan sonra firari FETÖ'cü Adil Öksüz'ü ağırlamış
Türkiye'nin de üyesi olduğu NATO, 15 Temmuz'dan sonra firari FETÖ'cü Adil Öksüz'ü ağırlamış
1 ton 90 kiloluk 'Çoşkun' otomobil fiyatına alıcısını bekliyor
1 ton 90 kiloluk "Çoşkun" otomobil fiyatına alıcısını bekliyor
Acun Ilıcalı'dan MasterChef yarışması için ilginç istek: Lütfen başvuru yapmayın
Acun Ilıcalı'dan MasterChef yarışması için ilginç istek: Lütfen başvuru yapmayın
Kocaelispor'un eski kalecisi Stingaciu yıllar sonra itiraf etti: Fenerbahçe'yi yenmek için Hagi'den para aldım
Kocaelispor'un eski kalecisi Stingaciu yıllar sonra itiraf etti: Fenerbahçe'yi yenmek için Hagi'den para aldım
Gaziantep maçında sakatlanan Falcao'nun sağ arka adalesinde zorlanma tespit edildi
Gaziantep maçında sakatlanan Falcao'nun sağ arka adalesinde zorlanma tespit edildi
Talihsiz kadını arabaya bağlayıp acımasızca kırbaçladılar
Talihsiz kadını arabaya bağlayıp acımasızca kırbaçladılar
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Celal Adan Cevdet Yılmaz Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Barış Yöş Burcu Esmersoy Serenay Sarıkaya Dilan Çiçek Deniz
Spor Adem Büyük Serdar Aziz Yılmaz Vural Nihat Özdemir Mustafa Cengiz
Daha Fazla Sel Bursa Ankara Otomobil
Şu an buradasınız: ABD'de bir siyahinin boğazını sıkan polis açığa alındı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.6.2020 12:01:40. #1.14#
title