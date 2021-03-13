ABD'de bir profesörün siyahi öğrencilere yönelik ırkçı söylemlerine tepki yağdı
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ABD'de bir profesörün siyahi öğrencilere yönelik ırkçı söylemlerine tepki yağdı

13.03.2021 11:16 | Son Güncelleme: 13.03.2021 11:27
ABD'de bir profesörün siyahi öğrencilere yönelik ırkçı söylemlerine tepki yağdı

ABD'de Georgetown Üniversitesi'nde görevli yardımcı hukuk profesörü Sandra Sellers'ın bir video ile katıldığı toplantıda siyahi öğrencilere yönelik "Her sömestr daha aşağı olanların çoğunun siyahlar olduğu endişesi yaşıyorum" sözleri tepkiye yağdı.

ABD'de Georgetown Üniversitesi'nde görevli yardımcı hukuk profesörü Sandra Sellers'ın bir video ile katıldığı toplantıda siyahi öğrencilere yönelik "Her sömestr daha aşağı olanların çoğunun siyahlar olduğu endişesi yaşıyorum"  sözleri tepkiye yağdı. Irkçı söylemleri nedeniyle  Sellers'ın görevine son verildi. 

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) artan ırkçılık söylemlerine her gün bir yenisi daha ekleniyor. Başkent Washington'daki Georgetown Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde yardımcı profesör olarak çalışan Sandra Sellers'ın bir video toplantı sırasında siyahi öğrencilerin başarı performansıyla ilgili "daha aşağı" yorumu ülkede tepkilere yol açtı.

SİYAHİ ÖĞRENİCELRE IRKÇI SÖYLEM 

Sellers'ın video toplantı sırasında siyahi öğrencilerin başarı performansı hakkında, "Ve biliyor musunuz, bunu söylemekten nefret ediyorum, her sömestr daha aşağı olanlarımın çoğunun Siyahlar olduğu endişesi yaşıyorum. Neredeyse her dönem oluyor" ifadelerini kullandı. 

İŞİNE SON VERİLDİ 

Hukuk fakültesi dekanı Bill Treanor yaptığı açıklamada fakültenin iki üyesinin siyahi öğrencilerin değerlendirilmesiyle ilgili kınanması gereken ifadeler içeren bir konuşmaya girmesinden dehşete kapıldığını söyledi. Üniversite konuyla ilgili yaptığı yazılı basın açıklamasında, Sellers'ın ırkçı düşüncelerinin söyleme dönüştüğünü gördüklerini ve ırkçı yaklaşım nedeniyle işine son verildiğini belirtti.

ÜLKEDE IRKÇILIĞIN DURUMU

Merkezi Alabama'da bulunan The Southern Poverty Law Center'ın hazırladığı rapora göre, ABD genelinde faaliyet gösteren 838 aktif nefret grubu tespit edildi. The Southern Poverty Law Center'ın geçen ay açıkladığı rapora göre, ABD'de bu grupların sayısı 2019 yılında 940, 2018 yılında ise 1,020… Rapora göre, ABD'de son iki yıl içinde büyüyerek faaliyet gösteren beyazların üstünlüğünü savunan grupların sayısı 2020 yılında bir önceki yıla göre 100'den fazla azaldı. Bunda Kovid-19 salgınının fiziksel olarak grupların bir araya gelmelerini engellemesinin etkili olmuş olabileceği belirtiliyor.


ABD'de bir profesörün siyahi öğrencilere yönelik ırkçı söylemlerine tepki yağdı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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