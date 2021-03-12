ABD'de bir müzayede evi, ilk defa bir sanat eseri için kripto ödemeyi onayladı
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ABD'de bir müzayede evi, ilk defa bir sanat eseri için kripto ödemeyi onayladı

12.03.2021 23:01 | Son Güncelleme: 12.03.2021 23:09
ABD'de bir müzayede evi, ilk defa bir sanat eseri için kripto ödemeyi onayladı

NEW ABD'nin, New York şehrindeki Christie's Müzayede Evi'nin satışa çıkardığı bir dijital sanat eseri 69 milyon dolara alıcı buldu.

NEW ABD'nin, New York şehrindeki Christie's Müzayede Evi'nin satışa çıkardığı bir dijital sanat eseri 69 milyon dolara alıcı buldu. Eserin ödemesi için ilk defa takas edilemez özellikli bir kripto para cinsi kabul edildi.

Christie's Müzayede Evi'nden yapılan açıklamada, tamamen dijital ortamda oluşturulan bir sanal tablonun 69 milyon dolara satıldığını ve açık artırmayı kazanan alıcının ödemeyi, "Takas edilemez Jeton" olarak tanımlanan NFT isimli kripto para ile yaptığı belirtildi.

Açıklamada, ilk defa bir dijital sanat eserinin kripto para ile satıldığı kaydedildi.

NFT'ler, takas edilmez oluşları nedeniyle telif hakkı bulunan ürünler oluşturmak için tasarlanıyor. Bir sanatçı, kendisine ait bir eseri NFT'ye dönüştürdüğünde, hem kendisine ait dijital imzası ile telif hakkını korumuş oluyor, hem de ürünün her satışında payına düşen telif hakkı kripto ödeme şeklinde hesabına geçiyor.

Sanatçı Mike Winkelmann'a ait "Everydays: The First 5000 Days" isimli çalışmanın, son 13,5 yıldır her gün bir parçası yayınlanan 5 bin ayrı çizimden oluşan bir dijital kolaj olduğu bilgisi paylaşıldı. Winkelmann'ın eseri arasında, çoğunluğu illüstrasyon yazılımıyla oluşturulan eskizler, ünlü isimlerin portreleri ve tanınmış birçok çizgi film karakterlerinin dijital çizimleri yer alıyor.

Dijital sanat eserinin hiçbir fiziksel varlığı olmadığı ve "sanatçının taklit edilemez imzasıyla şifrelenmiş ve blok zincirinde benzersiz bir şekilde tanımlanmış benzersiz bir NFT eşliğinde" sanatçı tarafından doğrudan alıcıya teslim edileceği açıklandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Oktay

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